Що потрібно зробити під час переїзду в новий будинок: важливі прикмети
Переїзд у новий будинок - це важлива подія, яка завдає багато клопоту та переживань. З переїздом пов'язано безліч прикмет, які допоможуть залучити у життя успіх.
Що потрібно зробити під час переїзду - читайте на Styler нижче.
Коли переїжджати
Згідно з прикметою, вибір дня та часу переїзду має значення. Вважається, що переїжджати краще у п'ятницю чи неділю, щоб залучити удачу та благополуччя у новий будинок.
Також багато хто вважає, що найкраще переїжджати вранці, вважаючи це вдалим часом для початку нового етапу в житті.
Що занести у дім
Коли ви переходите через новий поріг свого будинку вперше, необхідно нести в руках нову мітлу, щоб символічно "вимести" все погане і залучити удачу.
Бажано взяти мітлу зі свого старого будинку, щоб "забрати" із собою домового.
Розставляння меблів у новому будинку також може бути важливим аспектом для створення гармонії та енергетичного балансу. Зокрема, вважається, що меблі повинні бути розставлені з урахуванням фен-шуй або інших енергетичних принципів, щоб забезпечити гармонію та добробут у будинку.
Кіт у будинку
Мабуть, найвідоміша прикмета про переїзд у квартиру пов’язана з котом. Наші предки вірили, що першою у новий дім потрібно запускати чотирилапого улюбленця. Коти чутливі до негативної енергетики, тому зайшовши до оселі вони заберуть на себе все лихо і прокладуть чистий і щасливий шлях у нове життя.
Важливо, що кіт в оселю повинний зайти сам, підштовхувати чи вносити його на руках не можна.
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