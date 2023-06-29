Чому весільна сукня обов'язково має бути білого кольору
Весілля - це особлива подія в житті молодят, тому вибір сукні для нареченої відіграє важливу роль. Існують предмети, які попереджають, що сукня повинна бути виключно білого кольору.
Які прикмети існують та чому потрібно їх дотримуватись - читайте на Styler нижче.
Символ чистоти
Одне з основних пояснень традиції носіння нареченою білої сукні - символ чистоти. Білий колір асоціюється з початком чогось нового.
Тому наречена, одягнена в біле, символічно обіцяє зберігати відданість своєму майбутньому чоловікові.
Відображення світла та щастя
Існує прикмета, що білий колір сукні - це відображенням світла та щастя. Вважається, що наречена, одягнена в біле, притягує позитивні енергії, світло та радість у своє життя та шлюб.
Біла сукня асоціюється з елегантністю, вишуканістю та неповторною жіночністю.
Наречена в білій сукні - це традиція, яка має глибоке коріння в народних прикметах. Білий колір притягує щастя та захищає від негативних впливів.
Однак, зрештою, вибір кольору сукні залишається на розсуд нареченої. Важливо, щоб сукня відображала її індивідуальність.
Прикмети про весілля
Перед весіллям майбутні чоловік і дружина дуже хвилюються, щоб все пройшло добре. Тому є кілька прикмет про цей період:
- Для щасливого сімейного життя подружка нареченої повинна бути незаміжньою, а друг нареченого - неодруженим
- Ніч перед весіллям молодятам потрібно провести окремо. Тоді шлюб буде щасливий
- Якщо в родині нареченої напередодні весілля хтось багато чхав, то шлюб буде міцним
- У день перед весіллям молодим не можна робити спільні фотографії
- Взуття нареченої не повинне містити шнурівки
- Дощ в день весілля - хороша прикмета. Він обіцяє чисте сімейне життя
- Перший випитий келих шампанського молоді розбивають на щастя
- Щоб сімейне життя було багатим, солодким і ситим, молодих від будинку до автомобіля посипають пшоном, пшеницею і монетками
- Після розпису чоловік і дружина повинні разом подивитися у велике дзеркало - тоді вони будуть щасливі
- Гості не повинні вставати чи проходити між молодими - це до розлуки. Також не можна переходити дорогу нареченому та нареченій - це до труднощів та негараздів у сімейному житті
- Не варто дарувати на весілля набори ножів, виделок та інші гострі предмети, інакше у сім'ї будуть сварки
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