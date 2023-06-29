ua ru
Чт, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему свадебное платье обязательно должно быть белого цвета

Новина українською →
Четверг 29 июня 2023 20:23
Почему свадебное платье обязательно должно быть белого цвета Почему свадебное платье должно быть белым (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Свадьба - это особое событие в жизни молодоженов, поэтому выбор платья для невесты играет важную роль. Есть предметы, которые предупреждают, что платье должно быть только исключительно белого цвета.

Какие приметы существуют и почему нужно их придерживаться - читайте на Styler ниже.

Символ чистоты

Одно из основных объяснений традиции ношения невестой белого платья - символ чистоты. Белый цвет ассоциируется с началом чего-то нового.

Поэтому невеста, одетая в белое, символически обещает сохранять преданность своему будущему мужу.

Отражение света и счастья

Существует примета, что белый цвет платья - это отражение света и счастья. Считается, что невеста, одетая в белое, притягивает положительные энергии, свет и радость в жизни и браке.

Белое платье ассоциируется с элегантностью, изысканностью и уникальной женственностью.

Невеста в белом платье - это традиция, которая имеет глубокие корни в народных приметах. Белый цвет привлекает счастье и защищает от негативного воздействия.

Однако, в конце концов, выбор цвета платья остается по усмотрению невесты. Важно, чтобы платье отражало ее индивидуальность.

Приметы о свадьбе

Перед свадьбой будущие супруги очень волнуются, чтобы все прошло хорошо. Поэтому есть несколько примет об этом периоде:

  • Для счастливой семейной жизни подружка невесты должна быть незамужней, а друг жениха - холостяком
  • Ночь перед свадьбой молодоженам нужно провести по отдельности. Тогда брак будет счастлив
  • Если в семье невесты накануне свадьбы кто-то много чихал, то брак будет крепким
  • В день перед свадьбой молодым нельзя делать общие фотографии
  • Обувь невесты не должна иметь шнуровки
  • Дождь в день свадьбы - хорошая примета. Он обещает чистую семейную жизнь
  • Первый выпитый бокал шампанского молодежи разбивают к счастью
  • Чтобы семейная жизнь была богатой, сладкой и сытой, молодых от дома к автомобилю посыпают пшеном, пшеницей и монетками.
  • После росписи муж и жена должны вместе посмотреть в большое зеркало - тогда они будут счастливы
  • Гости не должны вставать или проходить между молодыми - это к разлуке. Также нельзя переходить дорогу жениху и невесте - это к трудностям и неурядицам в семейной жизни
  • Не стоит дарить на свадьбу наборы ножей, вилок и другие острые предметы, иначе в семье будут ссоры

Ранее мы сообщали, что нужно сделать при переезде в новый дом.

Также мы писали, почему нельзя возвращать посуду пустой после угощения.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикмети свадьба платье