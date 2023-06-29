Почему свадебное платье обязательно должно быть белого цвета
Свадьба - это особое событие в жизни молодоженов, поэтому выбор платья для невесты играет важную роль. Есть предметы, которые предупреждают, что платье должно быть только исключительно белого цвета.
Какие приметы существуют и почему нужно их придерживаться - читайте на Styler ниже.
Символ чистоты
Одно из основных объяснений традиции ношения невестой белого платья - символ чистоты. Белый цвет ассоциируется с началом чего-то нового.
Поэтому невеста, одетая в белое, символически обещает сохранять преданность своему будущему мужу.
Отражение света и счастья
Существует примета, что белый цвет платья - это отражение света и счастья. Считается, что невеста, одетая в белое, притягивает положительные энергии, свет и радость в жизни и браке.
Белое платье ассоциируется с элегантностью, изысканностью и уникальной женственностью.
Невеста в белом платье - это традиция, которая имеет глубокие корни в народных приметах. Белый цвет привлекает счастье и защищает от негативного воздействия.
Однако, в конце концов, выбор цвета платья остается по усмотрению невесты. Важно, чтобы платье отражало ее индивидуальность.
Приметы о свадьбе
Перед свадьбой будущие супруги очень волнуются, чтобы все прошло хорошо. Поэтому есть несколько примет об этом периоде:
- Для счастливой семейной жизни подружка невесты должна быть незамужней, а друг жениха - холостяком
- Ночь перед свадьбой молодоженам нужно провести по отдельности. Тогда брак будет счастлив
- Если в семье невесты накануне свадьбы кто-то много чихал, то брак будет крепким
- В день перед свадьбой молодым нельзя делать общие фотографии
- Обувь невесты не должна иметь шнуровки
- Дождь в день свадьбы - хорошая примета. Он обещает чистую семейную жизнь
- Первый выпитый бокал шампанского молодежи разбивают к счастью
- Чтобы семейная жизнь была богатой, сладкой и сытой, молодых от дома к автомобилю посыпают пшеном, пшеницей и монетками.
- После росписи муж и жена должны вместе посмотреть в большое зеркало - тогда они будут счастливы
- Гости не должны вставать или проходить между молодыми - это к разлуке. Также нельзя переходить дорогу жениху и невесте - это к трудностям и неурядицам в семейной жизни
- Не стоит дарить на свадьбу наборы ножей, вилок и другие острые предметы, иначе в семье будут ссоры
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