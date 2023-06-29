Почему свадебное платье обязательно должно быть белого цвета

Свадьба - это особое событие в жизни молодоженов, поэтому выбор платья для невесты играет важную роль. Есть предметы, которые предупреждают, что платье должно быть только исключительно белого цвета.

Какие приметы существуют и почему нужно их придерживаться - читайте на Styler ниже.

Символ чистоты

Одно из основных объяснений традиции ношения невестой белого платья - символ чистоты. Белый цвет ассоциируется с началом чего-то нового.

Поэтому невеста, одетая в белое, символически обещает сохранять преданность своему будущему мужу.

Отражение света и счастья

Существует примета, что белый цвет платья - это отражение света и счастья. Считается, что невеста, одетая в белое, притягивает положительные энергии, свет и радость в жизни и браке.

Белое платье ассоциируется с элегантностью, изысканностью и уникальной женственностью.

Невеста в белом платье - это традиция, которая имеет глубокие корни в народных приметах. Белый цвет привлекает счастье и защищает от негативного воздействия.

Однако, в конце концов, выбор цвета платья остается по усмотрению невесты. Важно, чтобы платье отражало ее индивидуальность.

Приметы о свадьбе

Перед свадьбой будущие супруги очень волнуются, чтобы все прошло хорошо. Поэтому есть несколько примет об этом периоде: