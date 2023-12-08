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Чому не варто купувати спрей для промивання носа з морською водою: пояснення лікаря

П'ятниця 08 грудня 2023 18:34
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Чому не варто купувати спрей для промивання носа з морською водою: пояснення лікаря Якими спреями для носа користуватися не варто (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Лікарі часто радять для промивання носа під час нежиті користуватися спеціальними спреями з морською водою. Але вони дуже дорогі, а ефект від них буде приблизно такий самий, як й від промивання звичайною водою.

Чому не варто витрачати гроші на спрей з морською водою та чи варто промивати водою у морі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео педіатра Марини Шакотько в Instagram.

Розчини для промивання носа бувають ізотонічні та гіпертонічні. Ізотонічні - це розчини для носа з низьким вмістом солі, їх призначають для зволоження (це препарати: АкваМаріс, Хьюмер, Акварінол).

А у гіпертонічних вміст солей високий, їх призначають для зняття набряку (це препарати: Пшик, МаріДоза, Хьюмер). І тільки гіпертонічні засоби можуть дійсно допомогти при закладеності носа.

"Стерилізація, упаковка, транспортування, і додавання певних мікроелементів - робить з морською води розчин за ціною дорогого французького парфуму", - пояснює лікар.

Вона додала, що промивати звичайною водою з моря ніс також не варто.

"А от промивати ніс справжньою морською водою, коли ви на відпочинку, не варто. Бо там дуже високий вміст солей, і, як бонус - купа мікроорганізмів", - зазначила Марина Шакотько.

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