Як зустріти період застуд у всеозброєнні: ось, що вам точно знадобиться

Період простудних захворювань у самому розпалі та ризик підхопити ГРВІ чи грип зараз дуже високий. Навіть від звичайної застуди зараз ніхто не застрахований. І перш ніж хвороба звалить вас або членів вашої сім'ї, варто приготуватися до цього непростого періоду.

Як підготуватися до застуди чи грипу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на WebMD.

Запасіться витратними матеріалами

Будьте готові до початку сезону застуд - запасіться серветками, милом для рук, дезінфікуючими засобами, паперовими рушниками та носовичками. У домі повинні бути під рукою додаткові маски, одноразові рукавички.

Подумайте про те, чим можна відволіктися самому або урізноманітнити дозвілля дітей - головоломки, книжки-розмальовки, фільми.

Перевірте свою аптечку

Переконайтеся, що вона містить знеболювальні, жарознижувальні, льодяники від горла, засоби для промивання носа - все те, чим користується ваша сім'я під час боротьби з вірусами чи грипом. Перевірте правильні дози залежно від віку та ваги, чи не дублюються якісь ліки. Пошукайте термометр і переконайтесь у його працездатності.

Будьте суворі в миття рук

Брудні руки швидше поширюють застуду та грип. Попросіть усіх членів сім'ї ретельно мити руки з милом протягом 20 секунд - після приходу з вулиці, перед їдою, після туалету.

Плануйте свої лікарняні дні

Можливо вам знадобиться кілька вихідних. Якщо ви зараз ще не захворіли, то, можливо, доведеться дбати про хворих дітей. Подумайте про це зараз, щоб уникнути надмірного стресу під час хвороби. Дізнайтеся, яка політика у вас на роботі щодо лікарняних днів? Чи доведеться брати вихідні власним коштом? Скільки днів лікарняного вам оплатять?

Вибудуйте підтримку

Можливо, вам знадобиться допомога. Заручіться підтримкою членів сім'ї, щоб вони могли доглядати дітей, якщо ті захворіють або зможуть їх забрати зі школи, якщо ви захворієте. Запитайте у найближчих друзів та сусідів, чи зможуть вони відвести дитину на гуртки та секції, якщо ви занедужаєте.

Дезінфікування

Не потрібно витрачати свій день на обприскування кожної поверхні засобом, що дезінфікує. Варто лише раз на день протирати таким засобом все, чого торкаються часто - дверні ручки, пульти, телефони.

Перейдіть на паперову продукцію

Якщо у будинку всі захворіли, переходьте на папір. У ванній кімнаті використовуйте для рук паперові рушники, замініть склянки паперовими та викидайте їх після використання. У вас буде менше ризику обмінюватись мікробами.

Заповніть холодильник та комору

Запасіться легкими у приготуванні продуктами на обід та вечерю на випадок, якщо вам знадобиться кілька днів відпочити та відновитись без приготування на кухні. Майте під руками улюблені напої та закуски своїх дітей.

Відпочинок

Якщо ви намагаєтеся вилікуватися від застуди та грипу або намагаєтеся уникнути захворювань - висипайтеся. І обов'язково кладіть дітей спати вчасно.

Щеплення

По можливості, зробіть щеплення від грипу собі та своїм дітям. Вона не гарантує, що ви не заразитеся, але дасть вам можливість пройти через хворобу швидко та без наслідків.