Почему не стоит покупать спрей для промывания носа с морской водой: объяснение врача
Врачи часто советуют для промывания носа во время насморка пользоваться специальными спреями с морской водой. Но они очень дорогие, а эффект от них будет примерно такой же, как и от промывки обычной водой.
Почему не стоит тратить деньги на спрей с морской водой и стоит ли промывать водой в море, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео педиатра Марины Шакотько в Instagram.
Растворы для промывания носа бывают изотонические и гипертонические. Изотонические - это растворы для носа с низким содержанием соли, их назначают для увлажнения (это препараты: АкваМарис, Хьюмер, Акваринол).
А у гипертонических содержание солей высокое, их назначают для снятия отека (это препараты: Пшик, МариДоза, Хьюмер). И только гипертонические средства могут действительно помочь при заложенности носа.
"Стерилизация, упаковка, транспортировка и добавление определенных микроэлементов - делает из морской воды раствор по цене дорогого французского парфюма", - объясняет врач.
Она добавила, что промывать обычной водой с моря нос тоже не стоит.
"А вот промывать нос настоящей морской водой, когда вы на отдыхе, не стоит. Там очень высокое содержание солей, и, как бонус - куча микроорганизмов", - отметила Марина Шакотько.
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