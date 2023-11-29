Топ-засобів, які не можна використовувати для інгаляцій: їх часто призначають

Дитячий алерголог та сімейна лікарка розповіла, які препарати не можна використовувати для інгаляції, особливо для дітей. На жаль, саме ці препарати найчастіше виписують лікарі при сильних застудних захворюваннях.

Які препарати для інгаляцій використовувати не варто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис алерголога та сімейного лікаря Діани Протоковило в Instagram.

Які препарати не можна брати для інгаляцій

Хлорофіліпт - "чудодійний" засіб, який думають, що можна використовувати всюди. Але насправді ж згідно з інструкцією препарату "досвід застосування препарату дітям відсутній".

Декасан - ще один такий засіб, який, як панацея. Це антисептик для промивання ран, який може викликати опік органів грудної клітки. Не призначений для використання у вигляді інгаляцій.

Боржомі - не стерильний розчин, який не використовується для інгаляції взагалі ніколи! Нічого не допоможе, а нашкодити може. Бо це не стерильний лікарський засіб.

Відвари трав - лишіть їх для чаю. У вигляді інгаляцій вони ніякої користі не принесуть.

Ліки, які призначені для перорального застосування (сиропи, таблетки розведені), щоб "краще" допомогли. Все що по інструкції приймається перорально, має потрапляти в організм через рот в ШКТ.

"Це все не те що шкідливо, це небезпечно. Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до лікаря та бережіть себе", - радить фахівець.