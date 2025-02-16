Чому в українців сідає "соціальна батарейка" і що можна з цим зробити: поради психолога

Ми домовляємося побачитися на вихідних, а коли вони приходять - лежимо і не маємо сили кудись йти. А ще втомлюємося від розмов, від натовпу людей, від взаємодії з іншими, від кількості інформації. Це все тому, що наша "соціальна батарейка" сідає швидко.
Чому виникає цей стан та що з ним можна зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення психолога Віри Романової на Facebook.
Як пояснює експертка, наш мозок не вміє "вимикати" тривогу, коли навколо багато викликів. Подібні стани психологи називають "соціальним вигорянням", і вони напряму пов'язані з хронічним стресом.
"Кожен день, коли ми стикаємось із новинами, нестабільністю чи навіть особистими побутовими проблемами, відбирає частину нашого ресурсу. Іноді здається, що навіть посиденьки з друзями стають випробуванням", - пояснює Віра Романова.
Вона зазначає, що цю енергію можна відновлювати й для цього не потрібні великі зміни. Можна почати з маленьких кроків.
"Мікрорадості" замість великих планів
Не примушуйте себе до масштабних зустрічей чи вечірок. Замість цього знайдіть маленькі радощі, які вас наповнюють:
"Навіть кілька хвилин "вашого" часу здатні зрушити внутрішню втому", - каже психолог.
Пауза для спонтанності
Дослідження показують, що спонтанність знижує рівень тривоги. Нехай один день буде без чіткого плану.
"Захотіли поїсти морозива посеред зими? Чудово. Зібралися погуляти без кінцевої мети? Ще краще. Спонтанність - це маленький акт свободи, що заряджає", - радить експертка.
Детокс від обов'язкових зустрічей
Дозвольте собі сказати "ні". Якщо відчуваєте, що запрошення на зустріч виснажить вас більше, ніж потішить, ввічливо відмовтесь. Ваш комфорт має бути пріоритетом.
"Соціальна батарейка - це ресурс, який може сідати, але його завжди можна підзарядити. Іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе, - це чесно визнати, що нам потрібна пауза. Турбуйтеся про себе, бо саме з маленької турботи починається великий спокій", - додає Віра Романова.
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