Негативні думки, які вас знищують щодня: як навчитися їх зупиняти

Кожна людина стикається з нав'язливими негативними думками, які отруюють життя, та призводять до занепаду сил і віри у себе. І вирватися з кола цих думок буває дуже непросто. Однак це важливо і потрібно, оскільки ми здатні самі спроєктувати своє майбутнє - саме думками.

Як припинити руйнувати себе негативними думками та зупиняти їх, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Негативні думки можуть виникати через стрес, невпевненість у собі чи навіть соціальний тиск. Психологи наголошують, що цей стан можна змінити, якщо навчитися контролювати свій розум і реагувати на ситуацію по-іншому.

Чому виникають негативні думки?

Причини можуть бути такі:

Постійний стрес і перевантаження

Високі очікування від себе або інших

Травматичні події в минулому

Невпевненість у своїх силах і здібностях

Фахівці радять не ігнорувати ці причини, а намагатися розібратися в них.

Методи боротьби з негативними думками

1. Визнайте свої думки - це перший крок до свободи

Ми часто не помічаємо, як негативні думки стають частиною нашого повсякденного мислення. Вони можуть сприйматися як "даність", як щось, що просто є. Але визнати їх - це вже великий крок до того, щоб змінити ситуацію.

Станьте уважнішими до того, що ви думаєте, і коли ви це помітите, просто задайте собі питання: "Чи це справді так?" Часто ми помічаємо, що наші страхи й переживання значно перебільшені.

2. Замість боротьби - змініть перспективу

Негативні думки з’являються не тому, що ви погані або слабкі, а тому, що ваш розум намагається захистити вас від невідомого чи потенційних небезпек. Але в сучасному світі ми не завжди намагаємося вижити, як це було раніше.

Тому замість того, щоб боротися з цими думками, спробуйте їх переробити. Наприклад, якщо ви думаєте: "Я не зможу цього зробити", спробуйте подумати: "Це важко, але я можу зробити хоча б один маленький крок до цього". Маленькі кроки дають впевненість.

3. Майндфулнес: жити тут і зараз

Часто ми настільки занурюємося у свої думки, що забуваємо, що відбувається навколо нас. Майндфулнес (усвідомленість) - це здатність бути повністю присутнім в моменті.

Наступного разу, коли негативні думки атакують, спробуйте зробити паузу: зверніть увагу на те, що бачите, чуєте і відчуваєте. Може, ви помітите щось красиве за вікном або відчуєте запах кави. Це поверне вас в реальність і дасть можливість трохи відпочити від власних переживань.

4. Самоафірмації - твої позитивні мантри

Ніхто не може вірити у вас так, як ви самі. Створіть для себе кілька позитивних афірмацій, які будуть служити вам підтримкою в найважчі моменти.

Наприклад: "Я досить сильний, щоб впоратись з будь-яким викликом" або "Я заслуговую на щастя". Коли негативні думки приходять, повторюйте їх. Це не просто слова, це нагадування собі, що ви гідні підтримки та любові, у тому числі від самого себе.

5. Тіло й емоції - зв’язок, який важливо не ігнорувати

Коли ми переживаємо, наше тіло теж реагує - напруга, болі, відчуття тиску. Однак фізична активність може стати вашим союзником у боротьбі з негативом.

Прогулянка на свіжому повітрі, кілька простих вправ чи йога можуть допомогти зняти стрес і заспокоїти розум. Фізична активність випускає ендорфіни - "гормони щастя", які покращують настрій і допомагають розслабитись.

6. Проговоріть переживання з кимось близьким

Іноді все, що потрібно - це поділитися своїми переживаннями з тими, хто вас розуміє. Друзі, родина чи навіть психолог можуть допомогти побачити ситуацію з іншої точки зору. Це не тільки полегшує емоційний стан, але й дозволяє відчути підтримку, що є важливим елементом для зменшення тривоги.

7. Будь ласка, не забувайте про себе - ви заслуговуєте на турботу

Зробіть собі маленькі приємності. Це може бути що завгодно: чашка чаю, час для хобі, прогулянка в парку, або перегляд улюбленого фільму. Коли ми ставимося до себе з увагою і турботою, ми не дозволяємо негативним думкам захоплювати наш внутрішній простір.

8. Перемикайте увагу

Щоб не зациклюватися тільки на негативі, потрібно наповнити своє життя чимось позитивним. Для цього потрібно переключити не тільки думки, а й увагу та емоції. Найкращі способи - робити те, що приносить задоволення.

Наприклад: прогулянка, музика, спілкування з близькими, малювання, читання, перегляд фільму, гра з дітьми або тваринами, навіть покупки можуть швидко переключити ваші думки в іншу сторону.

9. Записуйте свої думки

Заведіть щоденник і записуйте усі думки, які приходять у вашу голову протягом дня. Це допоможе зробити аналіз та визначити, які теми викликають у вас тривогу та поганий настрій. Знайти причину та почати з нею працювати - важливий крок до того, щоб подолати негативні думки.

10. Не бійтеся просити про допомогу

Якщо ви відчуваєте, що негативні думки займають велику частину вашого життя і впливають на ваш емоційний стан, не соромтеся звертатися за допомогою до психолога.

Іноді найкращий крок - це прийняти, що ви не повинні (і не можете) впоратись з усім самостійно. Професійна підтримка може стати важливим етапом на шляху до кращого самопочуття.

Негативні думки - це лише частина вашого життя, але вони не повинні керувати ним. Пам'ятайте, що кожен день - це новий шанс змінити своє мислення та почати жити більш усвідомлено й щасливо.