Негативні думки, які вас знищують щодня: як навчитися їх зупиняти
Кожна людина стикається з нав'язливими негативними думками, які отруюють життя, та призводять до занепаду сил і віри у себе. І вирватися з кола цих думок буває дуже непросто. Однак це важливо і потрібно, оскільки ми здатні самі спроєктувати своє майбутнє - саме думками.
Як припинити руйнувати себе негативними думками та зупиняти їх, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Негативні думки можуть виникати через стрес, невпевненість у собі чи навіть соціальний тиск. Психологи наголошують, що цей стан можна змінити, якщо навчитися контролювати свій розум і реагувати на ситуацію по-іншому.
Чому виникають негативні думки?
Причини можуть бути такі:
- Постійний стрес і перевантаження
- Високі очікування від себе або інших
- Травматичні події в минулому
- Невпевненість у своїх силах і здібностях
Фахівці радять не ігнорувати ці причини, а намагатися розібратися в них.
Методи боротьби з негативними думками
1. Визнайте свої думки - це перший крок до свободи
Ми часто не помічаємо, як негативні думки стають частиною нашого повсякденного мислення. Вони можуть сприйматися як "даність", як щось, що просто є. Але визнати їх - це вже великий крок до того, щоб змінити ситуацію.
Станьте уважнішими до того, що ви думаєте, і коли ви це помітите, просто задайте собі питання: "Чи це справді так?" Часто ми помічаємо, що наші страхи й переживання значно перебільшені.
2. Замість боротьби - змініть перспективу
Негативні думки з’являються не тому, що ви погані або слабкі, а тому, що ваш розум намагається захистити вас від невідомого чи потенційних небезпек. Але в сучасному світі ми не завжди намагаємося вижити, як це було раніше.
Тому замість того, щоб боротися з цими думками, спробуйте їх переробити. Наприклад, якщо ви думаєте: "Я не зможу цього зробити", спробуйте подумати: "Це важко, але я можу зробити хоча б один маленький крок до цього". Маленькі кроки дають впевненість.
3. Майндфулнес: жити тут і зараз
Часто ми настільки занурюємося у свої думки, що забуваємо, що відбувається навколо нас. Майндфулнес (усвідомленість) - це здатність бути повністю присутнім в моменті.
Наступного разу, коли негативні думки атакують, спробуйте зробити паузу: зверніть увагу на те, що бачите, чуєте і відчуваєте. Може, ви помітите щось красиве за вікном або відчуєте запах кави. Це поверне вас в реальність і дасть можливість трохи відпочити від власних переживань.
4. Самоафірмації - твої позитивні мантри
Ніхто не може вірити у вас так, як ви самі. Створіть для себе кілька позитивних афірмацій, які будуть служити вам підтримкою в найважчі моменти.
Наприклад: "Я досить сильний, щоб впоратись з будь-яким викликом" або "Я заслуговую на щастя". Коли негативні думки приходять, повторюйте їх. Це не просто слова, це нагадування собі, що ви гідні підтримки та любові, у тому числі від самого себе.
5. Тіло й емоції - зв’язок, який важливо не ігнорувати
Коли ми переживаємо, наше тіло теж реагує - напруга, болі, відчуття тиску. Однак фізична активність може стати вашим союзником у боротьбі з негативом.
Прогулянка на свіжому повітрі, кілька простих вправ чи йога можуть допомогти зняти стрес і заспокоїти розум. Фізична активність випускає ендорфіни - "гормони щастя", які покращують настрій і допомагають розслабитись.
6. Проговоріть переживання з кимось близьким
Іноді все, що потрібно - це поділитися своїми переживаннями з тими, хто вас розуміє. Друзі, родина чи навіть психолог можуть допомогти побачити ситуацію з іншої точки зору. Це не тільки полегшує емоційний стан, але й дозволяє відчути підтримку, що є важливим елементом для зменшення тривоги.
7. Будь ласка, не забувайте про себе - ви заслуговуєте на турботу
Зробіть собі маленькі приємності. Це може бути що завгодно: чашка чаю, час для хобі, прогулянка в парку, або перегляд улюбленого фільму. Коли ми ставимося до себе з увагою і турботою, ми не дозволяємо негативним думкам захоплювати наш внутрішній простір.
8. Перемикайте увагу
Щоб не зациклюватися тільки на негативі, потрібно наповнити своє життя чимось позитивним. Для цього потрібно переключити не тільки думки, а й увагу та емоції. Найкращі способи - робити те, що приносить задоволення.
Наприклад: прогулянка, музика, спілкування з близькими, малювання, читання, перегляд фільму, гра з дітьми або тваринами, навіть покупки можуть швидко переключити ваші думки в іншу сторону.
9. Записуйте свої думки
Заведіть щоденник і записуйте усі думки, які приходять у вашу голову протягом дня. Це допоможе зробити аналіз та визначити, які теми викликають у вас тривогу та поганий настрій. Знайти причину та почати з нею працювати - важливий крок до того, щоб подолати негативні думки.
10. Не бійтеся просити про допомогу
Якщо ви відчуваєте, що негативні думки займають велику частину вашого життя і впливають на ваш емоційний стан, не соромтеся звертатися за допомогою до психолога.
Іноді найкращий крок - це прийняти, що ви не повинні (і не можете) впоратись з усім самостійно. Професійна підтримка може стати важливим етапом на шляху до кращого самопочуття.
Негативні думки - це лише частина вашого життя, але вони не повинні керувати ним. Пам'ятайте, що кожен день - це новий шанс змінити своє мислення та почати жити більш усвідомлено й щасливо.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: дослідження Гарвардського університету, поради психологів Марка Уїльямса та Дейла Карнегі, Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Psychology Today.