Почему у украинцев садится "социальная батарейка" и что можно с этим сделать: советы психолога

Почему садится "социальная батарейка"

Как объясняет эксперт, наш мозг не умеет "выключать" тревогу, когда вокруг много вызовов. Подобные состояния психологи называют "социальным выгоранием", и они напрямую связаны с хроническим стрессом.

"Каждый день, когда мы сталкиваемся с новостями, нестабильностью или даже личными бытовыми проблемами, отбирает часть нашего ресурса. Иногда кажется, что даже посиделки с друзьями становятся испытанием", - объясняет Вера Романова.

Она отмечает, что эту энергию можно восстанавливать и для этого не нужны большие изменения. Можно начать с маленьких шагов.

Как восстановить свою "социальную батарейку"

"Микрорадости" вместо больших планов

Не принуждайте себя к масштабным встречам или вечеринкам. Вместо этого найдите маленькие радости, которые вас наполняют:

прогулка в парке без гаджетов

просмотр фильма, который когда-то вызвал у вас теплые чувства

15 минут с книгой или любимым плейлистом

"Даже несколько минут "вашего" времени способны сдвинуть внутреннюю усталость", - говорит психолог.

Пауза для спонтанности

Исследования показывают, что спонтанность снижает уровень тревоги. Пусть один день будет без четкого плана.

"Захотели поесть мороженого посреди зимы? Отлично. Собрались погулять без конечной цели? Еще лучше. Спонтанность - это маленький акт свободы, который заряжает", - советует эксперт.

Детокс от обязательных встреч

Позвольте себе сказать "нет". Если чувствуете, что приглашение на встречу истощит вас больше, чем порадует, вежливо откажитесь. Ваш комфорт должен быть приоритетом.

Интересные факты об усталости от социума

Слишком много связей истощают больше, чем одиночество. Наш мозг ограничен в способности поддерживать глубокие отношения. Максимум - 5-10 людей, с которыми мы можем быть по-настоящему близкими.

Сила тишины. Исследования показывают, что даже 2 минуты в тишине значительно снижают уровень кортизола (гормона стресса).

Простое сообщение или фото с другом вызывает положительный эмоциональный эффект, даже если мы не видимся вживую.

"Социальная батарейка - это ресурс, который может садиться, но его всегда можно подзарядить. Иногда лучшее, что мы можем сделать для себя, - это честно признать, что нам нужна пауза. Заботьтесь о себе, потому что именно с маленькой заботы начинается большой покой", - добавляет Вера Романова.