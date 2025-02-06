Вчені вияснили, в які години доби і у скільки років людина найщасливіша

Щастя - це стан, до якого прагне кожна людина. Вчені визначили, у які години доби та роки людина відчуває себе найщасливішою, а у які - нещасними. Це може впливати на ваші рішення, життєві події та досягнення успіху.

У які години доби та роки людина почувається щасливою, а коли - нещасною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Найщасливіші години доби

Згідно з дослідженнями Університетського коледжу Лондона, опублікованими в журналі BMJ Mental Health, наше самопочуття змінюється протягом дня.

Найвищий рівень благополуччя у людини - вранці, тоді як пізно ввечері він знижується. Це може бути пов'язано з біологічними ритмами та щоденними звичками.

Вчені визначили, що найчастіше людина відчуває смуток, депресивні стани та неспокій у період з 23:00 до 01:00 години. Це частково пов'язано з виснаження після робочого дня, меншим рівнем соціальної взаємодії та виробленням гормонів - кортизолу та мелатоніну.

А найщасливішими годинами доби стають ті, що одразу після пробудження - тобто, вранці. Світ здається набагато кращим та яскравішим.

І це не все. Є ще відмінність у відчуттях залежно від днів тижня. Найщасливіший день - вівторок. Відчуття втіхи від ритму життя людина найбільше відчуває у понеділок та п'ятницю. А от у неділю цей показник був найнижчим.

Вчені виявили, що сезон також має вплив на настрій - люди, як правило, мали нижчий рівень депресивних та тривожних симптомів і самотності, а також вищий рівень щастя і задоволеності життям навесні, влітку та восени.

А якій вік для людини найщасливіший?

На цю тему вчені провели декілька досліджень і назвати тільки одну якусь цифру не змогли. Ось які були результати:

23 роки - згідно з дослідженнями Лондонської школи економіки, молодь часто відчуває найбільший оптимізм та впевненість у майбутньому.

35-40 років - дослідження Гарвардського університету показало, що в цьому віці люди починають стабілізувати своє життя, досягають кар'єрних висот і мають сильніші соціальні зв'язки.

60-70 років - за даними Американської психологічної асоціації люди старшого віку відчувають більше задоволення життям, найменше переживають через кар’єру та матеріальні питання, мають більше часу для себе та близьких.

82 роки - саме цю цифру назвали у Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вчені вважають, що саме у цьому віці людина досягає піка щастя. За словами нейробіологів, це пояснюється тим, що приходить усвідомлення - все найскладніше в житті вже позаду і людина пережила все, що її напружувало.

А якій вік для людини найважчий?

Підлітковий вік (13-18 років) - психологи відзначають, що це час емоційних потрясінь через гормональні зміни, пошук себе та соціальний тиск.

45-48 років - згідно з дослідженнями економістів Принстонського університету, це період так званої "кривої щастя". У цей вік припадає найбільша кількість стресів через кар'єру, фінансові труднощі та кризу середнього віку.