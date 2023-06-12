Чому спортивний одяг має бути з синтетики: ви про це точно не знали

Який одяг роблять із синтетики

Більшість спортивного одягу виготовляється із синтетичних тканин. Це футболки, лонгсліви, шорти, тайтси, компресійну білизну, легінси.

Для футболістів із синтетики роблять спеціальні гетри, які фіксують на ногах щитки, забезпечують терморегуляцію, підвищують стійкість стопи у взутті та навіть захищають від подряпин.

Крім того, у спортивному одязі для командних видів спорту є спеціальні сітчасті вставки – для кращої циркуляції повітря.

Варто пам'ятати, що носити спортивний одяг із синтетики варто лише на тренуваннях – так він не викличе алергічних реакцій. А ще покращуватимуть ефект від фізичних навантажень.

Бавовняні тканини у чистому вигляді для виробництва професійного спортивного одягу не використовують. Бавовна недостатньо міцна, погано тримає форму і часті прання призводять до швидкого зносу одягу.

Чому спортивний одяг роблять із синтетики

Вологостійкість

Заняття спортом призводять до підвищеного виділення поту, а отже майки та футболки дуже швидко стають вологими. Синтетичний одяг має важливу перевагу – вологостійкість. Такий одяг висихає швидко з лицьового боку, і тим самим охолоджує тіло.

А у бавовняній займатися спортом буде складно – тканина швидко вбирає піт, стає мокрою, важкою та довго сохне.

Зносостійкість

Синтетичні тканини мають високу міцність, а це значно збільшує їх термін служби. Вона добре тягнеться і дозволяє виконувати різні рухи, але при цьому відмінно зберігає свій первісний вигляд. А наявність волокон поліестеру робить такий одяг практично вічним.

Мікроволокно дихає

Багато хто вважає, що у синтетиці шкіра не дихає. Але це не так. У сучасному пошитті спортивного одягу використовують матеріал з додаванням волокна, що дихає.

Існують різні технології: тканина, яка відводить воду, пропускає повітря, випускає назовні краплі поту. Завдяки всім цим технологіям тіло під час фізичних занять залишається сухим, не перегрівається, не охолоджується, а шкіра дихає.

Простота у догляді

Спортивний одяг заведено прати після кожного тренування, він завжди повинен бути чистим. І витримати такий режим може лише синтетична тканина.

Тим більше, що доглядати його дуже просто - спортивний одяг потрібно прати при температурі 30-40 градусів з додаванням рідких миючих засобів.

Завдяки міцним синтетичним ниткам таким речам не страшні часті прання. І сохнуть вони в рази швидше за бавовняний одяг. Гладити форму не потрібно, вона добре тримає форму.

Захист тіла

У спортивному одязі людині не лише комфортно, вона ще й почувається безпечно. Ці тканини стійкі до вологи та ультрафіолетових випромінювань. При регулярних тренуваннях на вулиці такий одяг не линяє і не вицвітає.

І для спорту влітку варто вибирати темно-сині відтінки – цей колір найкраще захищає від сонця.

Комфорт для тіла

Синтетичні тканини мають ще одну важливу перевагу – такий одяг адаптується до фігури свого власника та щільно прилягає до тіла. Спортсмени не відчувають дискомфорт під час руху та при високих фізичних навантаженнях.

Бавовняна тканина під впливом вологи стає важкою, може натирати та сковувати рухи.