Почему спортивная одежда должна быть из синтетики: вы об этом точно не знали

Какую одежду делают из синтетики

Большая часть спортивной одежды изготавливается из синтетических тканей. Это футболки, лонгсливы, шорты, тайтсы, компрессионное белье, легинсы.

Для футболистов из синтетики делают специальные гетры, которые фиксируют на ногах щитки, обеспечивают терморегуляцию, повышают стойкость стопы в обуви и даже защищают от царапин.

Кроме того, в спортивной одежде для командных видов спорта есть специальные сетчатые вставки - для лучшей циркуляции воздуха.

Стоит помнить, что носить спортивную одежду из синтетики стоит только на тренировках - так она не вызовет аллергических реакций. А еще будут улучшать эффект от физических нагрузок.

Хлопковые ткани в чистом виде для производства профессиональной спортивной одежды не используют. Хлопок недостаточно прочен, плохо держит форму и частые стирки приводят к быстрому износу одежды.

Почему спортивную одежду делают из синтетики

Влагостойкость

Занятия спортом приводят к повышенному выделению пота, а значит майки и футболки очень быстро становятся влажными. Синтетическая одежда имеет важное преимущество - влагостойкость. Такая одежда высыхает быстро с лицевой стороны, и тем самым охлаждает тело.

А в хлопчатобумажной заниматься спортом будет сложно - ткань быстро впитывает пот, становится мокрой, тяжелой и долго сохнет.

Износостойкость

Синтетические ткани обладают высокой прочностью, а это значительно увеличивает их срок службы. Она хорошо тянется и позволяет выполнять различные движения, но при этом отличной сохраняет свой первоначальный вид. А наличие волокон полиэстера делает такую одежду практически вечной.

Микроволокно дышит

Многие полагают, что в синтетике кожа не дышит. Но это не так. В современном пошиве спортивной одежды используют материал с добавлением дышащего волокна.

Существуют разные технологии: ткань, которая отводит воду, пропускает воздух, выпускает наружу капли пота. Благодаря всем этим технологиям, тело во время физических занятий остается сухим, не перегревается, не охлаждается, а кожа дышит.

Простота в уходе

Спортивную одежду принято стирать после каждой тренировки, она всегда должна быть чистой. И выдержать такой режим может только синтетическая ткань.

Тем более, что ухаживать за ней очень просто - спортивную одежду нужно стирать при температуре 30-40 градусов с добавлением жидких моющих средств.

Благодаря прочным синтетическим нитям таким вещам не страшны частые стирки. И сохнут они в разы быстрее хлопчатобумажной одежды. Гладить форму не нужно, она отлично держит форму.

Защита тела

В спортивной одежде человеку не только комфортно, он еще и чувствует себя безопасно. Эти ткани устойчивы к влаге и ультрафиолетовым излучениям. При регулярных тренировках на улице, такая одежда не линяет и не выцветает.

И для спорта летом стоит выбирать темно-синие оттенки - этот цвет лучше всего защищает от солнца.

Комфорт для тела

Синтетические ткани имеют еще одно важное преимущество - такая одежда адаптируется к фигуре своего владельца и плотно прилегает к телу. Спортсмены не испытывают дискомфорт во время движения и при высоких физических нагрузках.

Хлопчатобумажная ткань под воздействием влаги становится тяжелой, может натирать и сковывать движения.