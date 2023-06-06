Як відрізнити оригінальний товар від підробки: дієві поради

З розвитком онлайн-торгівлі зросла кількість підробок. В Інтернеті, особливо в соцмережах, можна часто побачити неоригінальні товари. Хтось купує такі речі знаючи та закриваючи очі на те, що це підробка. Інші думають, що купують фірмові речі за вигідною ціною.

Про те, як відрізнити підробку від оригіналу, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Ціна

Найперше на що потрібно звернути увагу. Незалежно від того, чи купуєте ви у звичайних магазинах, чи онлайн, ціна залишається вагомим показником того, чи товар підроблений.

Розкішні парфуми, які справді коштують понад 100 євро, а пропонують за 30, то це кричущий факт, що товар - підробка. Щоб не потрапити в пастку, завжди порівнюйте ціни.

Якість товару

Коли товар у вас в руках, наприклад одяг чи сумочка, не захоплюйтеся занадто швидко, думаючи, що він ідеальний та бездоганний. Як правило, для підробки використовуються дешевші матеріали, а тому неякісні.

Нерідко можна зустріти штучну шкіру, крихке скло, недорогий текстиль, старі або вживані електронні деталі. Іншими словами, якщо у вас є якісь сумніви щодо автентичності товару, то ймовірно вони недаремні.

Перевірте, чи шви є симетричними та рівномірними, уважно подивіться на зовнішній вигляд матеріалу.

Упаковка \ етикетка

Упаковка та етикетка багато говорять про продукт, який ви плануєте купити, тому її слід ретельно оглянути. Це навіть безпомилковий засіб відрізнити оригінальний продукт від підробки, о скільки дизайнерські бренди інвестують у високоякісну упаковку.

Переконайтеся, що на етикетці або упаковці відображається вся основна інформація (продукт, виробник, дата виготовлення) і що немає орфографічних помилок.

Якщо ваш товар загорнутий у дешевий пластик або будь-який інший неміцний матеріал, то така річ може бути підробкою.

Якщо товар взагалі без упаковки чи етикетки, то це точно підробка.

Де купувати фірмові речі

Купувати фірмові речі потрібно тільки в офіційних точках продажу бренду. Їхні адреси ви зможете побачити на сайтах виробників. Річ у тому, що тільки в магазині, дозволеному виробником, вам зможуть гарантувати якість і оригінальність товару.

Деякі бренди можуть мати невелику кількість своїх представництв у світі, але свої речі у такому разі вони також продають у мультибрендових бутіках.

На ринку, у переході або в маленькому підозрілому магазині оригінальну річ ви точно не купите.