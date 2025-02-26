Почему София Ротару молчит о войне? Известный режиссер объяснил ее позицию

Известный украинский режиссер и постановщик театральных, кино- и телевизионных проектов Семен Горов высказался относительно позиции певицы Софии Ротару во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью клипмейкера YouTube-проекту ТСН.ua" Наодинці ".

Известно, что артистка редко высказывается о войне в Украине и избегает публичности, из-за чего часто подвергается критике.

Режиссер выразил свое удивление по поводу такого негативного отношения к Ротару.

Горов отметил, что прежде всего следует учитывать почтенный возраст певицы, а также то, что она значительно способствовала развитию украинской музыки в прошлом. София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Семен подчеркнул, что София Ротару родилась еще во времена Советского Союза. Поэтому, по его мнению, упреки со стороны молодого поколения, которое росло уже в независимой Украине, выглядят неуместно.

"Более молодым людям уже легче оценивать. Они родились уже в Украине. София Михайловна родилась в совсем другом государстве, в совсем другой среде. Она советский человек. Она народная артистка Украины, народная артистка Молдовы, народная артистка России. И требовать от нее, чтобы она там что-то...", - поделился мнением режиссер.

"Во-первых, она очень уже пожилой человек, ну что там можно от нее требовать? Она много сделала для украинской музыки, и я думаю, что за это надо быть ей благодарными. Все люди разные. И есть люди, которые срывают все с себя и лезут на баррикады, а есть те, кто так не может", - добавил Семен.

Напомним, с начала полномасштабной войны София Ротару почти не появляется в информационном пространстве. Она прекратила концертную деятельность и избегает публичных мероприятий.

Певица не высказывается относительно российского вторжения, однако время от времени делится в соцсетях фотографиями разрушенных оккупантами украинских городов и сел.

Поговаривают, что сейчас София Михайловна живет за границей, в частности в Италии, где приобрела роскошную виллу.

В то же время осенью она посетила Киев, чтобы почтить память своего мужа.