Чому собаки їдять траву і коли через це варто непокоїтися

Чому собаки їдять траву

Директор Британської хартії поведінки та дресирування собак Лорна Вінтер розповіла, що собаки часто жують траву, адже їм може подобатись її смак. Також подібним способом тварини можуть намагатися привернути увагу свого власника та хочуть, щоб людина погралася з ними.

До того ж це може вказувати на нестачу клітковини в раціоні тварини.

Якщо собака не отримує достатньої кількості клітковини, у неї з'явиться:

діарея

закреп

ожиріння

Клітковина в траві може допомогти їжі легше переміщатися кишківником собаки. Трава також може допомогти, якщо собака має якісь захворювання шлунково-кишкового тракту.

Вживання трави також може бути ознакою того, що ваша собака відчуває занепокоєння. Наприклад, собака, яка боїться, коли до неї наближається інша собака або людина, може раптово почати нюхати або навіть їсти траву.

До того ж вживання трави та діарея, безумовно, є ознаками того, що у собаки можуть бути глисти. Окрім активного споживання трави, у собаки можна помітити такі симптоми:

блювота або діарея

втрата ваги

млявість

глисти в калі

Що повинно насторожити

Власників домашніх тварин повинні насторожити такі моменти:

собака нічого не їсть, крім трави

їсть забагато трави

продовжує їсти траву, а потім блює

видається хворим

У такому разі потрібна консультація ветеринарного лікаря.

Також важливо знати, що: