Чому собаки їдять сніг: ветеринар розповіла про небезпеку

Чому собаки їдять сніг

За словами фахівця, аналізуючи реакцію собак на сніг і кучугури, можна зробити висновок, що сніг - це гра та веселощі. Тварини люблять зариватися в сніг, стрибати в кучугури та грати зі сніговими кульками.

Також собаки відчувають особливий запах снігу, через що часто його їдять.

Яка небезпека

Зокрема, якщо ваш песик небайдужий до снігу, то слід пам‘ятати про небезпеки:

Шкідливі, отруйні речовини та гострі предмети, які можуть бути на снігу чи під ним. Тим більше догхантери можуть розсипати отруту, тому важливо стежити, куди йде собака і з яким саме снігом він вирішив погратись;

Переохолодження небезпечне для собак. За перших ознак тремтіння, посиніння носа, почергового підняття лап та кульгання слід повернутися додому;

За мінусової температури тварину слід одягати. Якщо собака тремтить на вулиці - це головна ознака того, що він мерзне;

Не дозволяйте собаці заходити на лід, оскільки навіть під вагою тварин він може тріснути;

Реагенти, якими посипають вулиці, сніг та лід шкідливі для шкіри подушечок лап і спричиняють сухість, подразнення та тріщини. Лапи можна захистити за допомогою взуття або захисних бальзамів.

Додамо, якщо сніг особливо мокрий, це може бути більш незручно. Температура тіла буде знижуватися набагато швидше за будь-якого типу вологи.

За таких умов важливо слід скоротити час прогулянки. Більшість здорових середніх та великих собак можуть гуляти 30 хвилин на морозі.