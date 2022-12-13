Чому собаки їдять сніг: ветеринар розповіла про небезпеку

Взимку на прогулянці собаки можуть радісно можуть їсти сніг. Однак, це може спричинити деякі негативні наслідки.
Про це розповіла ветеринар та зоопсихолог Лідія Лободіна в Instagram.
За словами фахівця, аналізуючи реакцію собак на сніг і кучугури, можна зробити висновок, що сніг - це гра та веселощі. Тварини люблять зариватися в сніг, стрибати в кучугури та грати зі сніговими кульками.
Також собаки відчувають особливий запах снігу, через що часто його їдять.
Зокрема, якщо ваш песик небайдужий до снігу, то слід пам‘ятати про небезпеки:
Додамо, якщо сніг особливо мокрий, це може бути більш незручно. Температура тіла буде знижуватися набагато швидше за будь-якого типу вологи.
За таких умов важливо слід скоротити час прогулянки. Більшість здорових середніх та великих собак можуть гуляти 30 хвилин на морозі.
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