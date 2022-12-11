Яка домашня тварина підходить вам за знаком Зодіаку: оберіть свій тотем

Гороскоп тварин за знаком Зодіаку розповість про те, який тотем підходить кожному з нас. У списку - домашні тварини, які можуть стати вашими годованцями і вірними друзями.

Читайте нижче в матеріалі Styler про ваш тотем.

Овен

Овни - власники дуже сильного і владного характеру, тому й тварина їм потрібна відповідна. Представникам знаку підійде такий же напористий собака. Ідеально - такі породи, як німецька вівчарка, акіта-іну або лайка. Якщо ж утримувати собаку ніде, тоді вашим другом може стати активний декоративний кролик.

Телець

Тельцям підійде благородна висловуха кішка або собака невеликої породи. Ідеальна тварина для вас - шиншила. А от безпородних тваринок Тельці не дуже шанують.

Близнюки

Балакучі й непосидючі Близнюки обов'язково подружаться із папугами. Також цьому знаку-інтелектуалу підійдуть кішки з характером: сіамські, шотландські або ж курильські бобтейли.

Папуга може стати хорошим другом для Близнюків (фото: pixabay)

Рак

Дбайливому домашньому Раку ідеально підійде невелика тваринка. Це можуть бути спокійні і гарні акваріумні рибки чи хом'ячок. Ці тваринки - саме те, що не доставить багато клопоту і подарує безмежну радість.

Лев

Левам варто вибирати тварину собі під стать - таких же величних і незалежних. До прикладу, кішок. Бурундучки і горіхові соні - також можуть стати найкращими друзями Левів.

Діва

Позаяк покликання Дів - рятувати інших, тому найкращою твариною для них буде така, яка опинилася в біді. Дворове кошеня або цуцик подарує вам не менше радості, ніж породиста тварина.

Терези

Для цього знака важливо, щоб за твариною можна було ще й із задоволенням спостерігати, а не тільки обіймати чи годувати. Вам підійде перська кішка, папуга-нерозлучник чи декоративна черепашка.

Скорпіон

Скорпіон безперечно любить екзотику. Саме тому представники цього знака часто вибирають рептилій. Крім того вам підійдуть невеличкі тваринки: морські свинки, декоративні кролики чи шиншили.

Якщо ваш знак Скорпіон, шиншила стане вашим кращим другом (фото: pixabay)

Стрілець

Стрільці обожнюють крупних благородних тварин, таких як коні чи олені. Проте в квартирних умовах це навряд можливо. Тому оберіть собаку великої породи, наприклад, хаскі чи лайку.

Козеріг

Козероги понад усе цінують дисципліну. Тому їм потрібно вибирати тварину, яка добре піддається дресуванню. Чудово підійдуть такі собаки, як пудель, німецька вівчарка, папільйон, доберман чи бордер-коллі.

Водолій

Водолії - справжні поціновувачі екзотики. Вам підійде декоративне порося чи лисий щур. Або ж фретка, тобто домашній тхір. З останнім ви точно не скучите.

Риби

Кажуть, що золота рибка може принести Рибам багатство. Але з неба на вас нічого не звалиться, тож доведеться трохи натиснути і попрацювати самим. Хорошу компанію цьому знаку складе також домашній їжачок.