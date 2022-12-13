Почему собаки едят снег: ветеринар рассказала об опасности

Зимой на прогулке собаки могут радостно есть снег. Однако это может привести к некоторым негативным последствиям.
Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.
По словам специалиста, анализируя реакцию собак на снег и сугробы, можно заключить, что снег - это игра и веселье. Животные любят зарываться в снег, прыгать в сугробы и играть со снежными шариками.
Также собаки ощущают особый запах снега, из-за чего часто его едят.
В частности, если ваша собачка небезразлична к снегу, то следует помнить об опасностях:
Добавим, если снег особенно мокрый, это может быть более неудобно. Температура тела будет снижаться гораздо быстрее любого типа влаги.
При таких обстоятельствах важно сократить время прогулки. Большинство здоровых средних и больших собак могут гулять 30 минут на морозе.
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