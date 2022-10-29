Чи можна собак годувати котячим кормом: ветеринар розповіла про наслідки

Людей, у яких є кішка і собака цікавить питання, чи можна собакам котячий корм. Господарі нерідко стають свідками того, як собака тягає шматочки готового корму з котячої миски, та думають, що можна купувати для обох тварин один корм. Однак, це не так.

Про це розповіла ветеринар та зоопсихолог Лілія Лободіна в Instagram .

За словами фахівця, таке робити категорично заборонено. Все тому, що корма для кішок калорійніші, ніж для собак.

Яка різниця між кормами

Кішки потребують більш високого рівня білків і жирів у кормі, тому що отримують з них необхідну енергію. Отримувати її із вуглеводів кішки не здатні. Такий корм викликає у собак панкреатит, ниркову та печінкову недостатність.

Ветеринар каже, що корм ​​для собак містить більше овочів, ніж корм для кішок. Все тому, що собаки, на відміну від кішок, можуть отримувати енергію з вуглеводів.

Також у собачий корм додають бета-каротин, щоб у кишечнику ферменти розщеплювали рослинні каротиноїди в активний вітамін А. У котячі корми додають вітамін А, тому що їхній метаболізм на таке перетворення не здатний.

Кішки, на відміну від собак, не можуть перетворювати амінокислоту триптофан на ніацин, тому повинні отримувати його з м'ясом або рибою.

Таурин - незамінна кислота для котів, брак якої може призвести до проблем із серцем, репродуктивною системою та жовчною системою. Зазначається, що собаки здатні виробляти таурин самостійно.

Окрім того, у котячому кормі значно менше цинку, вітаміну Е, натрію та калію. Недолік натрію у собак викликає порушення серця, нирок, травного тракту. Нестача калію може викликати проблеми з артеріальним тиском, серцем, м'язами та кишечником.

До того ж у складі котячої їжі багато йоду та фосфору. У собаки при надлишку йоду можуть бути проблеми із щитовидною залозою, нирками, серцем, дихальною системою і шкірою. При нестачі фосфору може виникнути сечокам'яна хвороба, порушення кишечника, печінки та ламкість кісток

Тому важливо кішок годувати виключно котячим кормом, а собак - собачим.