Чому собаки риють ями в землі та як відучити їх від такої звички

Створення запасів

Заначки з ласощами на "чорний день" роблять не лише безпритульні тварини. Домашнім собакам це теж властиво, вони можуть ховати речі та іграшки, які мають для них важливе значення.

До того ж іноді вихованці перевіряють схоронність своїх скарбів. Якщо вирішать, що на них може хтось зазіхнути - закопують в іншому місці.

Полювання

Рити ями собаки можуть з метою полювання на дрібну живність. Це звичне заняття для мисливських собак.

Дефіцит вітамінів

Пес може почати розкопувати грядки, розшукуючи їстівні корінці або коренеплоди. Поїдаючи їх, тварина заповнює брак вітамінів. З цією ж метою собака може погризти деякі овочі.

Пошук прохолоди

Собака влітку може бути особливо складно через спеку. Тому вони починають викопувати нори, щоб сховатися в прохолодному місці і уникнути теплового удару.

Нудьга

Господарі нерідко забувають приділяти час тваринам та вигулювати їх. Тому через нудьгу вони починають рити ями.

Як відучити собаку рити ями

Щоб відучити собаку від такої звички, варто дотримуватись кількох порад:

Збільште фізичні навантаження. Собака, який втомився після тривалої прогулянки, навряд чи захоче ще й рити землю;

Перенесіть будку в тінь. Слідкуйте, щоб у тварини завжди була достатня кількість чистої прохолодної води, але не дуже холодної;

Розкидайте по двору іграшки, які ваш пес із задоволенням буде гризти;

Використовуйте команду" Фу", спробуйте присоромити тварину.

Якщо такі методи не допомагають, можна посипати потрібні ділянки цедрою або свіжою шкіркою апельсина. Запах будь-яких цитрусових собакам не до вподоби.