Чому собаки риють ями в землі та як відучити їх від такої звички

Господарі собак часто стикаються з проблемою риття чотириногим другом ям. Через деякий час грядки і клумби можуть бути вкриті ямами, які доводиться постійно засипати.
Яка причина такої поведінки і як відучити собаку від такої звички - читайте на Styler нижче.
Заначки з ласощами на "чорний день" роблять не лише безпритульні тварини. Домашнім собакам це теж властиво, вони можуть ховати речі та іграшки, які мають для них важливе значення.
До того ж іноді вихованці перевіряють схоронність своїх скарбів. Якщо вирішать, що на них може хтось зазіхнути - закопують в іншому місці.
Рити ями собаки можуть з метою полювання на дрібну живність. Це звичне заняття для мисливських собак.
Пес може почати розкопувати грядки, розшукуючи їстівні корінці або коренеплоди. Поїдаючи їх, тварина заповнює брак вітамінів. З цією ж метою собака може погризти деякі овочі.
Собака влітку може бути особливо складно через спеку. Тому вони починають викопувати нори, щоб сховатися в прохолодному місці і уникнути теплового удару.
Господарі нерідко забувають приділяти час тваринам та вигулювати їх. Тому через нудьгу вони починають рити ями.
Щоб відучити собаку від такої звички, варто дотримуватись кількох порад:
Якщо такі методи не допомагають, можна посипати потрібні ділянки цедрою або свіжою шкіркою апельсина. Запах будь-яких цитрусових собакам не до вподоби.
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