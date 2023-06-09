Почему собаки роют ямы в земле и как отучить их от такой привычки

Хозяева собак часто сталкиваются с проблемой рытья четвероногим другом ям. Спустя время грядки и клумбы могут быть покрыты ямами, которые приходится постоянно засыпать.
Какая причина такого поведения и как отучить собаку от такой привычки - читайте на Styler ниже.
Заначки с лакомством на "черный день" делают не только бездомные животные. Домашним собакам это тоже свойственно, они могут прятать вещи и игрушки, имеющие для них важное значение.
К тому же иногда питомцы проверяют сохранность своих сокровищ. Если решат, что на них может кто-то посягнуть - закапывают в другом месте.
Рыть ямы собаки могут с целью охоты на мелкую живность. Это привычное занятие для охотничьих собак.
Пес может начать раскапывать грядки, разыскивая съедобные корешки или корнеплоды. Поедая их, животное восполняет нехватку витаминов. С этой же целью собака может погрызть некоторые овощи.
Собака летом может быть особенно сложно из-за жары. Поэтому они начинают выкапывать норы, чтобы укрыться в прохладном месте и избежать теплового удара.
Хозяева часто забывают уделять время животным и выгуливать их. Поэтому из-за скуки они начинают рыть ямы.
Чтобы отучить собаку от такой привычки, следует придерживаться нескольких советов:
Если такие методы не помогают, можно посыпать нужные участки цедрой или свежей кожурой апельсина. Запах любых цитрусовых собакам не нравится.
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