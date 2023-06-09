Почему собаки роют ямы в земле и как отучить их от такой привычки

Создание запасов

Заначки с лакомством на "черный день" делают не только бездомные животные. Домашним собакам это тоже свойственно, они могут прятать вещи и игрушки, имеющие для них важное значение.

К тому же иногда питомцы проверяют сохранность своих сокровищ. Если решат, что на них может кто-то посягнуть - закапывают в другом месте.

Охота

Рыть ямы собаки могут с целью охоты на мелкую живность. Это привычное занятие для охотничьих собак.

Дефицит витаминов

Пес может начать раскапывать грядки, разыскивая съедобные корешки или корнеплоды. Поедая их, животное восполняет нехватку витаминов. С этой же целью собака может погрызть некоторые овощи.

Поиск прохлады

Собака летом может быть особенно сложно из-за жары. Поэтому они начинают выкапывать норы, чтобы укрыться в прохладном месте и избежать теплового удара.

Тоска

Хозяева часто забывают уделять время животным и выгуливать их. Поэтому из-за скуки они начинают рыть ямы.

Как отучить собаку рыть ямы

Чтобы отучить собаку от такой привычки, следует придерживаться нескольких советов:

Увеличьте физические нагрузки. Уставшая после длительной прогулки собака вряд ли захочет еще и рыть землю;

Перенесите будку в тень. Следите, чтобы у животного всегда было достаточное количество чистой прохладной воды, но не очень холодной;

Разбрасывайте по двору игрушки, которые ваш пес с удовольствием будет грызть;

Используйте команду "Фу", попытайтесь пристыдить животное.

Если такие методы не помогают, можно посыпать нужные участки цедрой или свежей кожурой апельсина. Запах любых цитрусовых собакам не нравится.