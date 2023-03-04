Чому собака не слухає команду "не можна": головна помилка дресирування
Собаки часто бувають дуже тугими в дресируванні, особливо, коли вони молоді або ж їх вже вчили неправильно. Ваш пес може за хвилини опанувати команди "сидіти", "дай лапу", а от з командою "не можна" часто виникають справжні труднощі.
Яка головна помилка з цією простою і водночас складною командою - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.
Чому команда "не можна" така складна
Зазвичай, такою командою господарі намагаються відучити собаку від дій, які закладені в них інстинктами.
Наприклад, звичка гризти предмети, їсти з котячої миски чи лотка, розтягувати сміття або ж радісно зустрічати господаря підстрибуванням, облизуванням і бурхливими емоціями.
Приміром, ви приходите додому, а улюбленець, який скучив за вами, мчить з усіх ніг вам на зустріч, починає стрибати і намагається облизати.
Така поведінка навряд чи комусь сподобається, тому господар і вигукує те саме горезвісне "не можна". Ось тільки навчити тварину, як "можна", дресирувальник при цьому забуває - і в цьому основна помилка.
Як виправити ситуацію
Щоб команда "не можна" мала противагу, треба виробити у тварини протилежну поведінку. Тобто замінити небажану дію правильною командою.
Повернемося до випадку зі стрибками - у такій ситуації успіху можна досягти, якщо застосувати команду "сидіти".
Після кількох тренувань пес сидітиме, коли ви з'явитеся на порозі свого будинку, і чекатимете, поки звернете на нього увагу.
Цього ж принципу варто дотримуватись у ході всього процесу навчання правильної поведінки - те ж саме і з їжею - треба запропонувати псу альтернативну команду і він слухатиметься.
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