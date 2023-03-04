Чому собака не слухає команду "не можна": головна помилка дресирування

Собаки часто бувають дуже тугими в дресируванні, особливо, коли вони молоді або ж їх вже вчили неправильно. Ваш пес може за хвилини опанувати команди "сидіти", "дай лапу", а от з командою "не можна" часто виникають справжні труднощі.

Яка головна помилка з цією простою і водночас складною командою - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Чому команда "не можна" така складна

Зазвичай, такою командою господарі намагаються відучити собаку від дій, які закладені в них інстинктами.

Наприклад, звичка гризти предмети, їсти з котячої миски чи лотка, розтягувати сміття або ж радісно зустрічати господаря підстрибуванням, облизуванням і бурхливими емоціями.

Приміром, ви приходите додому, а улюбленець, який скучив за вами, мчить з усіх ніг вам на зустріч, починає стрибати і намагається облизати.

Така поведінка навряд чи комусь сподобається, тому господар і вигукує те саме горезвісне "не можна". Ось тільки навчити тварину, як "можна", дресирувальник при цьому забуває - і в цьому основна помилка.

Як виправити ситуацію

Щоб команда "не можна" мала противагу, треба виробити у тварини протилежну поведінку. Тобто замінити небажану дію правильною командою.

Повернемося до випадку зі стрибками - у такій ситуації успіху можна досягти, якщо застосувати команду "сидіти".

Після кількох тренувань пес сидітиме, коли ви з'явитеся на порозі свого будинку, і чекатимете, поки звернете на нього увагу.

Цього ж принципу варто дотримуватись у ході всього процесу навчання правильної поведінки - те ж саме і з їжею - треба запропонувати псу альтернативну команду і він слухатиметься.