ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому собака не слухає команду "не можна": головна помилка дресирування

Новость на русском →
Субота 04 березня 2023 20:27
Чому собака не слухає команду "не можна": головна помилка дресирування Чому собаки не слухають команди (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Собаки часто бувають дуже тугими в дресируванні, особливо, коли вони молоді або ж їх вже вчили неправильно. Ваш пес може за хвилини опанувати команди "сидіти", "дай лапу", а от з командою "не можна" часто виникають справжні труднощі.

Яка головна помилка з цією простою і водночас складною командою - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Чому команда "не можна" така складна

Зазвичай, такою командою господарі намагаються відучити собаку від дій, які закладені в них інстинктами.

Наприклад, звичка гризти предмети, їсти з котячої миски чи лотка, розтягувати сміття або ж радісно зустрічати господаря підстрибуванням, облизуванням і бурхливими емоціями.

Приміром, ви приходите додому, а улюбленець, який скучив за вами, мчить з усіх ніг вам на зустріч, починає стрибати і намагається облизати.

Така поведінка навряд чи комусь сподобається, тому господар і вигукує те саме горезвісне "не можна". Ось тільки навчити тварину, як "можна", дресирувальник при цьому забуває - і в цьому основна помилка.

Як виправити ситуацію

Щоб команда "не можна" мала противагу, треба виробити у тварини протилежну поведінку. Тобто замінити небажану дію правильною командою.

Повернемося до випадку зі стрибками - у такій ситуації успіху можна досягти, якщо застосувати команду "сидіти".

Після кількох тренувань пес сидітиме, коли ви з'явитеся на порозі свого будинку, і чекатимете, поки звернете на нього увагу.

Цього ж принципу варто дотримуватись у ході всього процесу навчання правильної поведінки - те ж саме і з їжею - треба запропонувати псу альтернативну команду і він слухатиметься.

Раніше ми писали про 5 порід собак, які вважаються найдорожчими у світі.

Крім того дізнайтеся, які собаки є найкращими охоронцями для приватного будинку.

Також повідомлялося, які ознаки вкажуть, що ваш пес вас таємно ненавидить.

Читайте РБК-Україна в Google News
собаки тварини дресирування