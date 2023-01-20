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Ці ознаки вкажуть, що ваш собака таємно вас ненавидить

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П'ятниця 20 січня 2023 18:40
Ці ознаки вкажуть, що ваш собака таємно вас ненавидить Як зрозуміти, що ваш собака вас ненавидить (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Ваш собака може не виявляти до вас відкриту ворожість, але при цьому таємно ненавидіти. Зрозуміти це не завжди вдається, але є приховані ознаки, які ви можете "прочитати".

Про це дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.

Відмовляється від їжі

Собака може показувати свою образу тим, що відмовляється від їжі, яку ви йому пропонуєте

Це явна ознака того, що присутність господаря поряд викликає у вихованця дискомфорт.

Уникає контакту

Собака, який виявляє неприязнь, старанно уникатиме господаря, намагатиметься не залишатися з ним в одній кімнаті.

Якщо ви помітили, що пес прагне покинути кімнату, як тільки ви туди увійшли, вам варто занепокоїтися.

Ці ознаки вкажуть, що ваш собака таємно вас ненавидить

Собака може не показувати агресію, але ненавидіти вас (фото: pixabay)

Напружується

Якщо собака відчуває ворожість, у присутності господаря він напружуватиметься всім тілом і горбитиметься.

Така невербаліка не віщує нічого хорошого для ваших стосунків з годованцем

Пильно стежить

Якщо собака відчуває до вас неприязнь, він пильно спостерігатиме за діями господаря, відстежуватиме кожен його рух.

При цьому пес старанно уникатиме зорового контакту з господарем.

Раніше ми писали, чому собаки на одних людей гавкають, а на інших – ні.

Крім того читайте, чому коти муркочуть і топчуть вас лапами.

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