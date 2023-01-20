Ці ознаки вкажуть, що ваш собака таємно вас ненавидить
Ваш собака може не виявляти до вас відкриту ворожість, але при цьому таємно ненавидіти. Зрозуміти це не завжди вдається, але є приховані ознаки, які ви можете "прочитати".
Про це дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.
Відмовляється від їжі
Собака може показувати свою образу тим, що відмовляється від їжі, яку ви йому пропонуєте
Це явна ознака того, що присутність господаря поряд викликає у вихованця дискомфорт.
Уникає контакту
Собака, який виявляє неприязнь, старанно уникатиме господаря, намагатиметься не залишатися з ним в одній кімнаті.
Якщо ви помітили, що пес прагне покинути кімнату, як тільки ви туди увійшли, вам варто занепокоїтися.
Собака може не показувати агресію, але ненавидіти вас (фото: pixabay)
Напружується
Якщо собака відчуває ворожість, у присутності господаря він напружуватиметься всім тілом і горбитиметься.
Така невербаліка не віщує нічого хорошого для ваших стосунків з годованцем
Пильно стежить
Якщо собака відчуває до вас неприязнь, він пильно спостерігатиме за діями господаря, відстежуватиме кожен його рух.
При цьому пес старанно уникатиме зорового контакту з господарем.
Раніше ми писали, чому собаки на одних людей гавкають, а на інших – ні.
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