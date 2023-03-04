Почему собака не слушает команду "нельзя": главная ошибка дрессировки

Собаки часто бывают очень тугими в дрессировке, особенно, когда они молоды или их уже учили неправильно. Ваш пес может за минуты овладеть командами "сидеть", "дай лапу", а вот с командой "нельзя" часто возникают настоящие трудности.

Какая главная ошибка с этой простой и одновременно сложной командой - узнайте в материале Styler ниже.

Почему команда "нельзя" так сложна

Обычно такой командой хозяева пытаются отучить собаку от действий, заложенных в них инстинктами.

Например, привычка грызть предметы, есть из кошачьей миски или лотка, растягивать мусор или радостно встречать хозяина подпрыгиванием, облизыванием и бурными эмоциями.

К примеру, вы приходите домой, а любимец, соскучившийся по вам, несется со всех ног вам на встречу, начинает прыгать и пытается облизать.

Такое поведение вряд ли кому-то понравится, поэтому хозяин и выкрикивает то самое пресловутое "нельзя". Вот только научить животное, как "можно", дрессировщик при этом забывает - и в этом основная ошибка.

Как исправить ситуацию

Чтобы команда "нельзя" имела противовес, нужно выработать у животного противоположное поведение. То есть заменить нежелательное действие правильной командой.

Вернемся к случаю с прыжками - в такой ситуации успеха можно добиться, если применить команду "сидеть".

После нескольких тренировок пес будет сидеть, когда вы появитесь на пороге своего дома, и будет ждать, пока обратите на него внимание.

Этого же принципа следует придерживаться в ходе всего процесса обучения правильному поведению - то же и с едой - нужно предложить псу альтернативную команду и он будет слушаться.