Чому собака ігнорує ваші команди: 7 причин і простих способів повернути слухняність

Чому собака не виконує команди

Немає контакту з власником

Навіть якщо пес знає базові команди, він може ігнорувати їх через відсутність довіри або емоційного зв'язку з господарем. Виправити це допоможуть ігри, спільні прогулянки та щира похвала.

"Тепличні" умови тренування

Якщо пес слухається лише вдома або на майданчику, але ігнорує команди на вулиці, варто поступово ускладнювати умови: тренуватися на шумних вулицях, серед інших тварин чи людей.

Низька мотивація

Якщо команда не приносить користі або емоційного зворотного зв'язку, пес втрачає інтерес. Спробуйте змінити винагороду: запропонуйте улюблену іграшку, смачні ласощі або увагу.

Команди втратили значення

Часто повторювана команда без контролю виконання перетворюється на "фон". Вихід - говорити менше, діяти чітко й послідовно. Одна команда - один шанс - чіткий наслідок.

Господар непослідовний

Якщо собаці то дозволяють стрибати на диван, то забороняють, вона плутається в правилах. Усі члени родини повинні дотримуватись однакових норм поведінки.

Стрес чи перезбудження

Нове місце, гучні звуки, інші тварини - усе це може "вимикати" здатність тварини до концентрації. Тренування в складних умовах треба вводити поступово, використовуючи техніки зниження збудження.

Команда не автоматизована

Собака може знати, що означає "сидіти", але не розуміти, що ця команда діє і в парку, і вдома. Потрібно закріплювати команди в різних умовах і контекстах.

Як повернути слухняність