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Чому собака ігнорує ваші команди: 7 причин і простих способів повернути слухняність

Чому собака ігнорує ваші команди (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Собака наче знає команди, але поводиться так, ніби ігнорує господаря? Причин може бути кілька, і не завжди це впертість тварини. Часто проблема полягає в комунікації, стресі або непослідовній поведінці власника.

Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповів кінолог Сергій Кузякін.

Чому собака не виконує команди

  • Немає контакту з власником

Навіть якщо пес знає базові команди, він може ігнорувати їх через відсутність довіри або емоційного зв'язку з господарем. Виправити це допоможуть ігри, спільні прогулянки та щира похвала.

  • "Тепличні" умови тренування

Якщо пес слухається лише вдома або на майданчику, але ігнорує команди на вулиці, варто поступово ускладнювати умови: тренуватися на шумних вулицях, серед інших тварин чи людей.

  • Низька мотивація

Якщо команда не приносить користі або емоційного зворотного зв'язку, пес втрачає інтерес. Спробуйте змінити винагороду: запропонуйте улюблену іграшку, смачні ласощі або увагу.

  • Команди втратили значення

Часто повторювана команда без контролю виконання перетворюється на "фон". Вихід - говорити менше, діяти чітко й послідовно. Одна команда - один шанс - чіткий наслідок.

  • Господар непослідовний

Якщо собаці то дозволяють стрибати на диван, то забороняють, вона плутається в правилах. Усі члени родини повинні дотримуватись однакових норм поведінки.

  • Стрес чи перезбудження

Нове місце, гучні звуки, інші тварини - усе це може "вимикати" здатність тварини до концентрації. Тренування в складних умовах треба вводити поступово, використовуючи техніки зниження збудження.

  • Команда не автоматизована

Собака може знати, що означає "сидіти", але не розуміти, що ця команда діє і в парку, і вдома. Потрібно закріплювати команди в різних умовах і контекстах.

Як повернути слухняність

  • Аналіз ситуації. Уточніть, коли саме собака вас ігнорує: в яких умовах, із ким, у якому настрої.
  • Поверніться до простого. Повторіть базові команди у знайомому місці до 90-100% успіху.
  • Поступово ускладнюйте. Вводьте нові подразники, більшу дистанцію, тренуйте без повідка.
  • Підвищуйте цінність себе. Давайте доступ до прогулянки, їжі чи гри лише після виконання команди.
  • Розвивайте самоконтроль. Команди "залиш", "віддай", "чекати" - ключ до стабільної поведінки.
  • Будьте авторитетом. Не через покарання, а через послідовність, мову тіла та впевненість.
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Тварини