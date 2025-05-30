Почему собака игнорирует ваши команды: 7 причин и простых способов вернуть послушание

Почему собака не выполняет команды

Нет контакта с владельцем

Даже если пес знает базовые команды, он может игнорировать их из-за отсутствия доверия или эмоциональной связи с хозяином. Исправить это помогут игры, совместные прогулки и искренняя похвала.

"Тепличные" условия тренировки

Если пес слушается только дома или на площадке, но игнорирует команды на улице, стоит постепенно усложнять условия: тренироваться на шумных улицах, среди других животных или людей.

Низкая мотивация

Если команда не приносит пользы или эмоциональной обратной связи, пес теряет интерес. Попробуйте изменить вознаграждение: предложите любимую игрушку, вкусное лакомство или внимание.

Команды потеряли значение

Часто повторяющаяся команда без контроля выполнения превращается в "фон". Выход - говорить меньше, действовать четко и последовательно. Одна команда - один шанс - четкое следствие.

Хозяин непоследователен

Если собаке, то разрешают прыгать на диван, то запрещают, она путается в правилах. Все члены семьи должны придерживаться одинаковых норм поведения.

Стресс или перевозбуждение

Новое место, громкие звуки, другие животные - все это может "выключать" способность животного к концентрации. Тренировки в сложных условиях надо вводить постепенно, используя техники снижения возбуждения.

Команда не автоматизирована

Собака может знать, что означает "сидеть", но не понимать, что эта команда действует и в парке, и дома. Нужно закреплять команды в разных условиях и контекстах.

Как вернуть послушание