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Почему собака игнорирует ваши команды: 7 причин и простых способов вернуть послушание

Почему собака игнорирует ваши команды (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Собака вроде бы знает команды, но ведет себя так, будто игнорирует хозяина? Причин может быть несколько, и не всегда это упрямство животного. Часто проблема заключается в коммуникации, стрессе или непоследовательном поведении владельца.

Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказал кинолог Сергей Кузякин.

Почему собака не выполняет команды

  • Нет контакта с владельцем

Даже если пес знает базовые команды, он может игнорировать их из-за отсутствия доверия или эмоциональной связи с хозяином. Исправить это помогут игры, совместные прогулки и искренняя похвала.

  • "Тепличные" условия тренировки

Если пес слушается только дома или на площадке, но игнорирует команды на улице, стоит постепенно усложнять условия: тренироваться на шумных улицах, среди других животных или людей.

  • Низкая мотивация

Если команда не приносит пользы или эмоциональной обратной связи, пес теряет интерес. Попробуйте изменить вознаграждение: предложите любимую игрушку, вкусное лакомство или внимание.

  • Команды потеряли значение

Часто повторяющаяся команда без контроля выполнения превращается в "фон". Выход - говорить меньше, действовать четко и последовательно. Одна команда - один шанс - четкое следствие.

  • Хозяин непоследователен

Если собаке, то разрешают прыгать на диван, то запрещают, она путается в правилах. Все члены семьи должны придерживаться одинаковых норм поведения.

  • Стресс или перевозбуждение

Новое место, громкие звуки, другие животные - все это может "выключать" способность животного к концентрации. Тренировки в сложных условиях надо вводить постепенно, используя техники снижения возбуждения.

  • Команда не автоматизирована

Собака может знать, что означает "сидеть", но не понимать, что эта команда действует и в парке, и дома. Нужно закреплять команды в разных условиях и контекстах.

Как вернуть послушание

  • Анализ ситуации. Уточните, когда именно собака вас игнорирует: в каких условиях, с кем, в каком настроении.
  • Вернитесь к простому. Повторите базовые команды в знакомом месте до 90-100% успеха.
  • Постепенно усложняйте постепенно. Вводите новые раздражители, большую дистанцию, тренируйте без поводка.
  • Повышайте ценность себя. Давайте доступ к прогулке, еде или игре только после выполнения команды.
  • Развивайте самоконтроль. Команды "оставь", "отдай", "ждать" - ключ к стабильному поведению.
  • Будьте авторитетом. Не через наказание, а через последовательность, язык тела и уверенность.
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