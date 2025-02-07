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Почему слово "віруючий" употреблять неуместно и как сказать правильно

Пятница 07 февраля 2025 08:00
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Почему слово "віруючий" употреблять неуместно и как сказать правильно Почему на украинском слово "віруючий" говорить неправильно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В украинской разговорной речи часто можно услышать употребление причастий на -учий и -ючий, однако литературные нормы советуют избегать калькированных форм. Одним из таких слов является "віруючий", которое часто можно услышать в украинском языке.

Почему слово "віруючий" употреблять неуместно и как сказать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения языковеда и преподавателя Александра Авраменко на канале в YouTube.

Почему слово "віруючий" - неправильное

По словам языковеда, слово "віруючий" звучит коряво, вроде "завідуючий", "странствуючий", "поючий" - и это все не просто ошибки, это калька с русского языка.

Авраменко отмечает, что такая форма создает впечатление искусственности и не соответствует устоявшимся языковым нормам.

"Слово "віруючий" звучит как навязанная калька и несет в себе отпечаток иноязычного влияния - лучше использовать устоявшиеся синонимы", - подчеркнул он.

По данным Словаря украинского языка, причастия с правильными окончаниями должны передавать смысловую окраску действия или состояния без чрезмерного калькирования с иноязычных образцов.

А как сказать правильно?

Вместо причастия "віруючий" рекомендуется использовать существительные формы. Согласно лексикографическим источникам и языковым рекомендациям, правильными синонимами являются:

Вірянин - классическое слово, обозначающее человека, который исповедует религиозную веру.

Вірний - указывает на лояльность и преданность своей вере.

Правовірний - подчеркивает соблюдение истинных канонов религиозной традиции.

Альтернативно можно употреблять описательную фразу "людина, яка вірує", что является более гибким и современным вариантом.

Ранее мы писали о том, почему "носки" на украинском не "шкарпетки" и как говорить правильно.

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