Чому в ранньому віці з‘являється сиве волосся та чи можна його виривати

Часто у ранньому віці люди скаржаться на появу сивого волосся. Якщо вирвати такий волосок, то на його місці може вирости знову такий самий. Однак є деякі причини, через які може з'являтись сиве волосся.
Про це розповіла дерматолог, трихолог та косметолог Ірина Літвінова в Instagram.
За словами лікаря, колір волосся залежить від рівня меланіну, чим вищий він, тим волосся темніше. В організмі також існують і інші пігменти, що впливають на відтінок волосся.
Волосся сивіє від коренів тому, що у клітини, які знов утворюються, з якоїсь причини пігмент надходить в недостатній кількості або не надходить взагалі. Сиве волосся відрізняється від іншого тільки відсутністю пігменту.
Важливо пам'ятати, що сивина не завжди пов’язана з віком. Вона може бути ранньою, якщо з’являється до 25 років. Причини слід шукати в генетиці, ендокринній та імунній системі, ШКТ.
Лікар каже, що зазвичай після 45 років знижується рівень гормонів, що керують біологічними циклами організму, в тому числі шкіри та волосся. Тому посивіння є ознакою фізіологічних процесів.
На природний колір волосся і сивину можна впливати. Однак, це діє, на жаль, не завжди. Якщо заповнити в організмі дефіцит цинку, міді, заліза, марганцю, параамінобензойної кислоти та інших - шанси є.
Експерт каже, що за потребою така терапія призначається трихологами у вигляді БАДів, тому що подібних лікарських засобів не існує.
Рання сивина також може бути пов’язана з дисфункцією щитоподібної залози і йододефіцитом, а також з порушенням травлення.
До того ж колір волосся залежить і від наявності вітамінів групи В - В6, фолієвої та пантотенової кислот. Гарний блиск волоссю додає сірка, що входить до складу сірковмісних амінокислот - цистеіну та метіоніну.
Важливо, що дефіцит жирних кислот омега-3 є однією з причин відмирання волосяних фолікулів, уповільнення росту і випадіння волосся. Тому вони мають бути в раціоні у достатній кількості.
Сиве волосся виривати не можна, адже всеодно виросте таке ж саме.
Лікар додала, що препарати "Антисивін" та подібні застосовувати не варто, адже вони можуть містити токсичний свинець, та надавати волоссю рудого відтінку.
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