Почему в раннем возрасте появляются седые волосы и можно ли их вырывать

Почему появится седые волосы

По словам врача, цвет волос зависит от уровня меланина, чем выше он, тем волосы темнее. В организме также существуют и другие пигменты, влияющие на оттенок волос.

Волосы седеют от корней потому, что в клетки, которые вновь образуются, по какой-то причине пигмент поступает в недостаточном количестве или не поступает вообще. Седые волосы отличаются от другого только отсутствием пигмента.

Важно помнить, что седина не всегда связана с возрастом. Она может быть ранней, если появляется до 25 лет. Причины следует искать в генетике, эндокринной и иммунной системе, ЖКТ.

Врач говорит, что обычно после 45 лет снижается уровень гормонов, управляющих биологическими циклами организма, в том числе кожи и волос. Поэтому поседение является признаком физиологических процессов.

Как предотвратить появление

На естественный цвет волос и седину можно воздействовать. Однако это действует, к сожалению, не всегда. Если заполнить в организме дефицит цинка, меди, железа, марганца, парааминобензойной кислоты и других - шансы есть.

Эксперт говорит, что по необходимости такая терапия назначается трихологами в виде БАДов, потому что подобных лекарственных средств не существует.

Ранняя седина также может быть связана с дисфункцией щитовидной железы и йододефицитом, а также с нарушением пищеварения.

К тому же цвет волос зависит и от наличия витаминов группы В - В6, фолиевой и пантотеновой кислот. Хороший блеск волосам добавляет сера, входящая в состав серосодержащих аминокислот - цистеина и метионина.

Важно, что дефицит жирных кислот омега-3 является одной из причин отмирания волосяных фолликулов, замедления роста и выпадения волос. Поэтому они должны быть в рационе в достаточном количестве.

Можно ли вырывать седые волосы

Седые волосы вырывать нельзя, ведь все равно вырастут такие же.

Врач добавила, что препараты "Антисивин" и подобные применять не стоит, ведь они могут содержать токсичный свинец и придавать волосам рыжий оттенок.