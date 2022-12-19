Як швидко висушити волосся при відключенні світла: можна обійтися без фена
В умовах постійного відключення світла та холодної погоди українці часто стикаються з ситуацією, коли волосся помити встигли, а ось посушити феном – вже ні. Електроенергії немає, волосся мокре і через годину важлива зустріч.
Як можна швидко висушити волосся у такій ситуації – читайте у матеріалі Styler.
Забираємо зайву вологу
Для того, щоб просушити волосся, спочатку потрібно прибрати з нього зайву вологу. Для цього візьміть пухнастий рушник і обробіть кожне пасмо. Загортайте пасмо в рушник і віджимайте.
Процедуру потрібно робити з обережністю, щоб вологому волоссю не зашкодити. Не варто терти чи розтягувати. Не робіть агресивних рухів. Якщо у вас довге волосся та об'ємне - може знадобитися два рушники.
Сушимо волосся
Для другого етапу вам знадобиться рушник із мікрофібри. З таким рушником ви не тільки висушите волосся, але й зможете надати деякого об'єму волоссю. Волокна мікрофібри м'якше й ефективніше вбирають воду.
Відокремлюйте пасма шириною не більше 5 см і пройдіть рушником від коренів до кінчиків. Повторіть процедуру двічі, за необхідності – більше. Для розділення локонів беріть гребінець із широкими зубцями - це убереже від пошкоджень волосся.
Два рушники та батарея
Якщо у вас немає тільки електроенергії, але при цьому в будинку теплі батареї - є ще один спосіб сушіння волосся. Покладіть сухий рушник на батарею і дайте йому нагрітися. Тим часом просушуйте пасма іншим рушником.
Коли рушник нагріється – зніміть його з батареї та оберніть в нього вологе волосся. Зачекайте 5-10 хвилин, доки тепло від тканини допоможе просушити волосся.
Паперові рушники
Для видалення вологи з волосся можна використовувати щільні паперові рушники. Тонкі брати не варто - вони розмокатимуть і шматочки паперу до волосся прилипнуть.
Паперові рушники потрібно використовувати після того, як ви просушите пасма рушником з мікрофібри.
Короткі зачіски
Якщо волосся у вас зовсім коротке, то висушити його буде значно легше. Підсушіть рушником та нанесіть засіб для укладання. Розділіть на пасма і скрутіть кожну в джгут, потім закріпіть шпилькою.
Зачекайте 10 хвилин і зніміть шпильки. Розчешіть гребінцем з рідкісними зубцями. Потім зробіть укладку і зафіксуйте лаком.
До речі, раніше ми говорили про те, що робити, якщо світло вимкнули під час роботи пральної машинки.
А також ми писали про те, як швидко освіжити волосся без води та шампуню.