Чому принц Гаррі насправді відмовився від престолу: до чого тут комерція

Чому принц Гаррі насправді відмовився від престолу

Після того, як стало відомо про офіційну зміну резиденції герцога Сассекського, королівський експерт Том Куінн заявив, що і в Кенсінгтонському палаці, і в Кларенс-хаусі відчувають недовіру до Гаррі, оскільки не можуть повірити, що принц відмовився від королівського життя так різко.

Звісно, на цей вчинок принц має свої причини й давні образи на членів королівської родини. Проте в коментарі виданню Том Куінн зробив припущення, що Гаррі ніколи не повернеться до Великої Британії й примирення з батьком та братом можна не чекати.

"Той факт, що принц Гаррі змінив своє основне місце проживання з Великої Британії на США, може здатися незначним. Але насправді це надзвичайно важлива зміна. Вона вказує на те, що Гаррі зачиняє двері свого життя у Британії та, можливо, назавжди", - каже експерт наближений до родини.

Чому Принц Гаррі дійсно відмовився від престолу (фото: Getty images)

"Зміна основного місця проживання говорить нам про те, що Гаррі бачить своє майбутнє виключно в США з Меган. Він все частіше бере участь у проєктах пари Netflix і в новому бренді стилю життя Меган, American Riviera Orchard - суто комерційному підприємстві, яке підтримує радощі кулінарії, садівництва, розваг і дружби", - продовжив Том.

Також Куїнн заявив, що ніхто в Кенсінгтонському палаці та Кларенс-хаусі не може повірити, що п'ятий у черзі на престол відмовився від королівської посади заради комерційних питань.

"І все це заради брудного комерційного підприємства, покликаного змусити звичайних людей думати, що, купуючи джеми та килимки для йоги від Меган, вони можуть насолоджуватися життям знаменитості в Монтесіто", - зазначає чоловік.