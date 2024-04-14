Знову на одні й ті самі граблі: Меган Маркл і принц Гаррі випустять авторські шоу
Меган Маркл та принц Гаррі попри весь хейт їхніх минулих робіт, знову працюють над фільмами з Netflix.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Deadline.
Про що будуть фільми Меган та Гаррі
Герцогиня та герцог Сассекські запустили у виробництво нові проекти про своє життя та хобі. Зокрема вони розкажуть про кулінарію, садівництво та професійне поло у житті королівської родини.
Як відомо, зйомки шоу розпочнуться вже влітку, а вийде воно на відомому стрімінговому сервісі Netflix, з яким Сассекські вже працювали раніше.
Меган Маркл розповідатиме про роль кулінарії, садівництва в її житті, а також герцогиня торкнеться таких тем, як розваги й дружба. Дружина принца буде світитися не тільки в кадрі, а й стане виконавчим продюсером.
Виробництво серіалу здійснюватиме корпорація інтелектуальної власності Sony Pictures Television.
Другий проект родини буде присвячено головній спортивній пристрасті принца Гаррі - поло.
Меган Маркл та принц Гаррі запускають нові проекти (фото: Getty images)
Ці епізоди зніматимуть на Відкритому чемпіонаті США у Веллінгтоні у штаті Флорида. Герцог буде досліджувати цей вид спорту, який славиться своєю естетикою і соціальною важливістю. Над шоу Гаррі працює продюсерська компанія Boardwalk Pictures.
Як ми вже повідомили, герцог і герцогиня Сассекські, разом стануть виконавчими продюсерами для Archewell Productions.
Також варто сказати, що наразі обидва шоу не мають назви та знаходяться на ранніх стадіях виробництва.
Раніше ми розповідали, що Чарльз III планує помиритися з Гаррі та Меган Маркл.
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