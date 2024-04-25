Почему принц Гарри на самом деле отказался от престола: при чем здесь коммерция

Почему принц Гарри действительно отказался от престола

После того, как стало известно об официальном изменении резиденции герцога Сассекского, королевский эксперт Том Куинн заявил, что и в Кенсингтонском дворце, и в Кларенс-хаусе испытывают недоверие к Гарри, поскольку не могут поверить, что принц отказался от королевской жизни так резко.

Конечно, на этот поступок у принца есть свои причины и давние обиды на членов королевской семьи. Однако в комментарии изданию Том Куинн предположил, что Гарри никогда не вернется в Великобританию и примирения с отцом и братом можно не ожидать.

"Тот факт, что принц Гарри изменил свое основное место жительства из Великобритании на США, может показаться незначительным. Но на самом деле это очень важное изменение. Оно указывает на то, что Гарри закрывает двери своей жизни в Британии и, возможно, навсегда", - говорит. эксперт приближен к семье.

Почему Принц Гарри действительно отказался от престола (фото: Getty images)

Изменение основного места жительства говорит нам о том, что Гарри видит свое будущее исключительно в США с Меган.Он все чаще участвует в проектах пары Netflix и в новом бренде стиля жизни Меган, American Riviera Orchard - чисто коммерческом предприятии, которое поддерживает радости кулинарии, садоводства, развлечений и дружбы", - продолжил Том.

Также Куин заявил, что никто в Кенсингтонском дворце и Кларенс-хаусе не может поверить, что пятый в очереди на престол отказался от королевской должности ради коммерческих вопросов.

"И все это ради грязного коммерческого предприятия, призванного заставить обычных людей думать, что покупая джемы и коврики для йоги от Меган, они могут наслаждаться жизнью знаменитости в Монтесито", - отмечает мужчина.