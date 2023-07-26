Чому приходять "космічні" суми за електроенергію і як впевнитись, що нарахування коректні

Чому у платіжках приходять "космічні" суми

"Трапляються випадки, коли отримавши платіжку за світло, споживач дивується виставленій сумі до сплати. Помилка контролера? Неточні нарахування? Хтось краде в мене електроенергію? Проте, як правило, причина полягає у несвоєчасній передачі показань самим споживачем", - пояснюють у компанії YASNO.

Оператор системи розподілу щомісяця розраховує обсяг споживання кожного клієнта. Для цього від попередніх показань лічильника віднімають поточні - це і є кількість використаних кВт-годин.

"Якщо споживач повідомляє показання регулярно та вчасно, обсяг визначається завжди чітко. А ось за відсутності актуальних даних лічильника може бути суттєва похибка", - зазначають фахівці.

У такому разі оператор системи розподілу вимушений брати за основу показання, які були зафіксовані раніше, і виходячи з них розраховувати середньодобове споживання.

Наприклад, споживач взагалі не користувався електроенергією протягом кількох тижнів, не передав показання, але йому нараховано обсяг, як і у минулі періоди. Цей обсяг визначений по середньому, а не по фактичному споживанню.

"Потім інформацію про кількість використаних кВт-годин отримує постачальник, застосовує діючий тариф та виставляє рахунок. Якщо оператор системи розподілу надав постачальнику середнє споживання клієнта, то і сума до сплати може не відповідати очікуванням клієнта", - додають працівники YASNO.

Як передавати показники лічильника

Щоб завжди отримувати рахунок із коректним нарахуванням, потрібно передавати показання за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного. Дані можна повідомити оператору системи розподілу або через онлайн-сервіси YASNO:

особистий кабінет

мобільний застосунок

чат-боти YASNO-online у viber чи telegram

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Як економити електроенергію (фото: vin.gov.ua)

Як не переплачувати за споживання світла

Крім загальних правил економії - зведення до мінімуму використання приладів, які споживають електроенергію, споживач може перейти на багатотарифний облік з двозонними чи тризонними тарифами. Тоді споживач платить за електроенергію залежно від часу споживання.

Двозонні тарифи передбачають, що:

з 23:00 до 7:00 - вартість становить 1,32 грн за кВт/год (50% від повного тарифу)

з 7:00 до 23:00 - 2,64 гривні за кВт/год (повний тариф)

Тризонні тарифи передбачають, що:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - 3,96 гривні за кВт/год (150% від повного тарифу)

з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00 - 2,64 гривні за кВт/год (повний тариф)

з 23:00 до 7:00 - 1,06 гривні за кВт/год (40% від повного тарифу)

Щоб перейти на ці тарифи, потрібно звернутись у Центр обслуговування клієнтів свого міста або ж подати заявку через особистий кабінет на сайті місцевого обленерго.