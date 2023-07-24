Хто в Україні може розраховувати на субсидію щодо оплати "комуналки": що важливо знати

Субсидії в Україні - це державна допомога з оплати комунальних послуг. Але зараз умови для її отримання - посилилися.

Хто може розраховувати зараз на отримання субсидії - читайте у матеріалі Styler.

Що важливо знати про субсидії

Субсидія призначається одній людині із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. При цьому при призначенні житлової субсидії враховуються також доходи членів сім'ї особи зі складу домогосподарства у разі, коли їхнє зареєстроване (фактичне) місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.

У разі, коли у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, що залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника).

Субсидія може бути призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житло на підставі договору найму, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

Житлова субсидія може призначатися одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, якщо вони є ВПО.

У разі призначення житлової субсидії орендарям та ВПО склад домогосподарства декларується заявником при зверненні за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем його фактичного проживання.

Як оформити субсидію

Житлову субсидію можна оформити через власний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для призначення житлової субсидії вам необхідно надати заяву та декларацію.

Однак, залежно від обставин, можуть надаватися інші документи:

договір найму (оренди) житла - у разі проживання заявника в житлі, що орендується;

копія договору про реструктуризацію заборгованості - за наявності заборгованості та укладання договору.

Людині, яка звертається за призначенням субсидії, необхідно надати свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.

Способи подання документів: