Спрощена заява на субсидію: як подати документи (інструкція)

Пенсійний фонд України повідомив про запуск експериментального проєкту, в рамках якого можна буде подати документи на субсидію з комунальних послуг у спрощеному варіанті та онлайн.

Як подати документи на субсидію за спрощеною процедурою – читайте в інструкції нижче.

Далі система перевірить вашу заяву – на коректність наданої інформації. Щоб дізнатися про призначення субсидії, необхідно зайти в розділ "Мої звернення" та вибрати опцію "Статус звернення".

7. Перевірте дані, при необхідності виправте помилки та натисніть "Підписати та відправити до ПФУ"

5. Живуть на орендованій квартирі необхідно додати скан договору про оренду, натиснувши кнопку "Додати файл"

4. Заповніть онлайн-форму, вказавши особисту інформацію, паспортні дані, адресу, а також інформацію про інших учасників заяви та банківські реквізити.

3. У вікні вибирайте "Заяву про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом"

2. В особистому кабінеті в меню знайдіть розділ "Комунікації з ПФУ", виберіть пункт "Заява на житлову субсидію або пільгу", натисніть "Продовжити"

1. Авторизуйтесь на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою електронного кваліфікованого підпису (КЕП)

Для призначення субсидії необхідно надати такі документи:

Українці можуть подати на житлову субсидію, якщо їхні витрати на комунальні послуги перевищують 15% від сукупного доходу домогосподарства.

До речі, раніше ми писали про те, яка знижка на комуналку вам належить за законом - 100, 50 і 25%.

А ще розповідали, що таке нульова субсидія.