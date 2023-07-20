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Спрощена заява на субсидію: як подати документи (інструкція)

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Четвер 20 липня 2023 14:54
Спрощена заява на субсидію: як подати документи (інструкція) Як подати спрощену заяву на субсидію (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пенсійний фонд України повідомив про запуск експериментального проєкту, в рамках якого можна буде подати документи на субсидію з комунальних послуг у спрощеному варіанті та онлайн.

Як подати документи на субсидію за спрощеною процедурою – читайте в інструкції нижче.

Які потрібні документи для субсидії

Українці можуть подати на житлову субсидію, якщо їхні витрати на комунальні послуги перевищують 15% від сукупного доходу домогосподарства.

Для призначення субсидії необхідно надати такі документи:

  • Заява
  • Декларацію про доходи
  • Довідку про реструктуризацію заборгованості (якщо є борг)
  • Договір про оренду (якщо субсидія потрібна на орендоване житло)
  • Паспортні данні

Інструкція подання заяви щодо спрощеної процедури

1. Авторизуйтесь на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою електронного кваліфікованого підпису (КЕП)

2. В особистому кабінеті в меню знайдіть розділ "Комунікації з ПФУ", виберіть пункт "Заява на житлову субсидію або пільгу", натисніть "Продовжити"

3. У вікні вибирайте "Заяву про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом"

4. Заповніть онлайн-форму, вказавши особисту інформацію, паспортні дані, адресу, а також інформацію про інших учасників заяви та банківські реквізити.

5. Живуть на орендованій квартирі необхідно додати скан договору про оренду, натиснувши кнопку "Додати файл"

6. Натисніть кнопку "Сформувати заяву"

7. Перевірте дані, при необхідності виправте помилки та натисніть "Підписати та відправити до ПФУ"

Далі система перевірить вашу заяву – на коректність наданої інформації. Щоб дізнатися про призначення субсидії, необхідно зайти в розділ "Мої звернення" та вибрати опцію "Статус звернення".

До речі, раніше ми писали про те, яка знижка на комуналку вам належить за законом - 100, 50 і 25%.

А ще розповідали, що таке нульова субсидія.

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