Почему приходят "космические" суммы за электроэнергию и как убедиться, что начисления корректны

Потребители нередко жалуются на то, что почти не использовали электроэнергию в течение месяца, но за оплату услуг им приходят "космические" суммы. Чаще это происходит летом, когда люди проводят отпуск не дома и могут легко понять, что действительно "накрутили" света меньше, чем обычно.
Почему так происходит, объясняет компания YASNO.
"Бывают случаи, когда получив платежку за свет, потребитель удивляется выставленной сумме к оплате. Ошибка контролера? Неточные начисления? Кто-то ворует у меня электроэнергию? Однако, как правило, причина заключается в несвоевременной передаче показаний самим потребителем", - объясняют в компании YASNO.
Оператор системы распределения ежемесячно рассчитывает объем потребления каждого клиента. Для этого от предварительных показаний счетчика отнимают текущие - это и есть количество использованных кВт-часов.
"Если потребитель сообщает показания регулярно и вовремя, объем определяется всегда четко. А вот в отсутствие актуальных данных счетчика может быть существенная погрешность", - отмечают специалисты.
В таком случае оператор системы распределения вынужден брать за основу показания, зафиксированные ранее, и исходя из них рассчитывать среднесуточное потребление.
К примеру, потребитель вообще не пользовался электроэнергией в течение нескольких недель, не передал показания, но ему начислен объем, как и в прошлые периоды. Этот размер определен по среднему, а не по фактическому потреблению.
"Потом информацию о количестве использованных кВт часов получает поставщик, применяет действующий тариф и выставляет счет. Если оператор системы распределения предоставил поставщику среднее потребление клиента, то и сумма к уплате может не соответствовать ожиданиям клиента", - добавляют сотрудники YASNO.
Чтобы получать счет с корректным начислением, нужно передавать показания за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего. Данные можно сообщить оператору системы распределения или через онлайн-сервисы YASNO:
Помимо общих правил экономии - сведение к минимуму использование приборов, потребляющих электроэнергию, потребитель может перейти на многотарифный учет с двухзонными или трехзонными тарифами. Тогда оплата начисляется в зависимости от времени потребления электроэнергии.
Двухзонные тарифы предполагают, что:
Трехзонные тарифы предполагают, что:
Чтобы перейти на эти тарифы, нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов своего города или подать заявку через личный кабинет на сайте местного облэнерго.
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