Почему приходят "космические" суммы за электроэнергию и как убедиться, что начисления корректны

Почему в платежках приходят "космические" суммы

"Бывают случаи, когда получив платежку за свет, потребитель удивляется выставленной сумме к оплате. Ошибка контролера? Неточные начисления? Кто-то ворует у меня электроэнергию? Однако, как правило, причина заключается в несвоевременной передаче показаний самим потребителем", - объясняют в компании YASNO.

Оператор системы распределения ежемесячно рассчитывает объем потребления каждого клиента. Для этого от предварительных показаний счетчика отнимают текущие - это и есть количество использованных кВт-часов.

"Если потребитель сообщает показания регулярно и вовремя, объем определяется всегда четко. А вот в отсутствие актуальных данных счетчика может быть существенная погрешность", - отмечают специалисты.

В таком случае оператор системы распределения вынужден брать за основу показания, зафиксированные ранее, и исходя из них рассчитывать среднесуточное потребление.

К примеру, потребитель вообще не пользовался электроэнергией в течение нескольких недель, не передал показания, но ему начислен объем, как и в прошлые периоды. Этот размер определен по среднему, а не по фактическому потреблению.

"Потом информацию о количестве использованных кВт часов получает поставщик, применяет действующий тариф и выставляет счет. Если оператор системы распределения предоставил поставщику среднее потребление клиента, то и сумма к уплате может не соответствовать ожиданиям клиента", - добавляют сотрудники YASNO.

Как передавать показатели счетчика

Чтобы получать счет с корректным начислением, нужно передавать показания за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего. Данные можно сообщить оператору системы распределения или через онлайн-сервисы YASNO:

личный кабинет

мобильное приложение

чат-боты YASNO-online в viber или telegram

форму на сайте

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Как экономить электроэнергию (фото: vin.gov.ua)

Как не переплачивать за потребление света

Помимо общих правил экономии - сведение к минимуму использование приборов, потребляющих электроэнергию, потребитель может перейти на многотарифный учет с двухзонными или трехзонными тарифами. Тогда оплата начисляется в зависимости от времени потребления электроэнергии.

Двухзонные тарифы предполагают, что:

с 23:00 до 7:00 - стоимость составляет 1,32 грн за кВт/ч (50% от полного тарифа)

с 7:00 до 23:00 - 2,64 гривны за кВт/ч (полный тариф)

Трехзонные тарифы предполагают, что:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 - 3,96 гривны за кВт/ч (150% от полного тарифа)

с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 - 2,64 гривны за кВт/ч (полный тариф)

с 23:00 до 7:00 - 1,06 гривны за кВт/ч (40% от полного тарифа)

Чтобы перейти на эти тарифы, нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов своего города или подать заявку через личный кабинет на сайте местного облэнерго.