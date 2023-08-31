Чинити опір марно. 5 гучних випадків, коли "копи" стріляли у водіїв

Нещодавнє вбивство патрульним чоловіка в Дніпрі сколихнуло громадськість. Суспільство буквально розділилось на два табори. Перші звинувачують поліцейських, інші - стають на бік правоохоронців, які виконували свою роботу.
На жаль, така історія трапилась не вперше, адже дехто з українців чомусь вважає за норму сідати п'яним за кермо та сперечатись із "копами".
Про інші подібні гучні випадки, коли українські патрульні змушені були застосовувати зброю, та їхні наслідки читайте нижче в матеріалі Styler.
У Києві вночі 7 лютого 2016 року патрульна поліція намагалась зупинити компанію юних "мажорів" на BMW. Переслідування порушників, які їхали на великій швидкості столицею, тривало понад 30 хвилин.
Поліцейські неодноразово попереджали їх через гучномовець про відкриття вогню, після чого обстріляли автомобіль.
У результаті обстрілу було пробито колесо автівки, а один із порушників - 17-річний Михайло Медведєв - отримав смертельне поранення. Трьох інших молодих людей, в тому числі 24-річного водія BMW Ростислава Храпачевського з ознаками наркотичного сп'яніння, затримали.
Патрульного Сергія Олійника заарештували за перевищення повноважень і навмисне вбивство на два місяці, проте згодом Апеляційний суд столиці відпустив його під домашній арешт.
У ніч на 13 лютого 2020 року в Харкові до поліції надійшло повідомлення про те, що троє чоловіків розпивають алкоголь і мають намір їхати далі на автомобілі Subaru Forester.
Водій машини, побачивши патрульних, спробував втекти, здійснив наїзд на "копа" й не реагував на вимогу зупинитися. Почалася погоня.
Під час переслідування екіпажем патрульних (у складі командира роти та двох інспекторів патрульної поліції) службовий автомобіль застряг у полі біля села Хроли.
З метою зупинки порушників старший лейтенант поліції здійснив три постріли по Subaru, проте машина зникла з місця події...
Пізніше з'ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля доставив до лікарні Харкова пасажира, який отримав кілька вогнепальних поранень.
Командира роти управління патрульної поліції затримали та оголосили йому підозру у перевищенні службових повноважень...
3 жовтня 2020 року екіпаж патрульних виїхав на виклик про розбещення неповнолітніх біля однієї зі шкіл Чернівців.
Збоченець, якого хотіли затримати "копи", мав при собі зброю. Він відкрив вогонь, смертельно поранив 22-річну патрульну Таїсію Татарин і втік.
Впродовж кількох днів стрілка розшукували й посилено патрулювали школи міста.
За два дні 53-річного зловмисника вистежили за камерами спостереження та дійшли до будинку, де він мешкав. Під час затримання він знову відкрив вогонь, тому поліцейські застосували зброю у відповідь. Чоловіка було поранено. Але під час надання медичної допомоги тими ж патрульними злочинець помер.
Таїсія Татарин (фото: Патрульна поліція Чернівецької області)
У Дніпрі 2 січня 2023 року поліція зі стріляниною затримувала автомобіль Citroen, за кермом якого перебувала жінка, а в салоні - хлопчик віком близько двох років.
Тоді все почалося у центрі міста, де водійка потрапила у ДТП із кількома машинами. Вона поводилась неадекватно й не реагувала на вимогу зупинитися. Машина рухалась трасою на великій швидкості, після чого з’їхала на пішохідну частину й мало не збила людей.
Аби втекти від поліцейських, жінка протаранила їхні авто та заїхала на територію Храму Різдва Пресвятої Богородиці.
Для затримання порушниці поліції довелося відкрити вогонь по колесах на території храму.
На місці події перебувало близько семи патрульних автівок та швидка. Жінку зупинили та затримали. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.
7 серпня 2023 року в тому ж Дніпрі співробітники поліції зупинили автомобіль BMW за порушення комендантської години. У салоні перебували троє людей - дві дівчини та власник машини.
Під час перевірки документів водій влаштував конфлікт зі співробітниками поліції, поводився зухвало та погрожував "копу" розправою.
Після цього він вдарив в обличчя одного з поліціянтів і намагався втекти.
Конфлікт помітив нацгвардієць, який чергував поблизу. Щоб знешкодити зловмисника, він попередив про застосування зброї - двічі вистрілив у повітря з автомата Калашникова. Втікач не реагував. Потім військовий вистрілив у злочинця і затримав його.
Власника BMW госпіталізували з вогнепальним наскрізним пораненням лівого стегна та закритою черепно-мозковою травмою.
Право на застосування зброї
Згідно зі статтею 46 закону України "Про Національну поліцію", правоохоронець уповноважений на:
Зазначається, що застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу у виняткових випадках:
Уточнюється, що поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею.
Застосування зброї без попередження
Застосування правоохоронцем вогнепальної зброї без попередження допускається:
Наголошується, що поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу.
Крім того, "коп" уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами.
Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні зупинили елітну автівку, що порушила правила дорожнього руху. Після цього між поліцейськими та пасажирами транспортного засобу стався конфлікт. Жінка водія влаштувала істерику, а чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння та поводився агресивно.
Конфлікт переріс у бійку, під час якої суттєво постраждала поліціянтка. Її колега застосував табельну зброю - вистрелив у нападника. Останній помер на місці.
Наразі прокуратура просить арештувати патрульного за перевищення службових повноважень.
Натомість дніпровська поліція відкрила справу через посягання на життя "копів".