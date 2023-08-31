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Стрілянина у Дніпрі: відкрили справу через посягання на життя патрульних

Дніпро, Четвер 31 серпня 2023 15:10
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Стрілянина у Дніпрі: відкрили справу через посягання на життя патрульних Фото: у Дніпрі відкрили справу через посягання на життя патрульних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських, внаслідок чого почалася стрілянина у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли за ст. 348 Кримінального кодексу.

Обставини правопорушення щодо патрульних поліцейських встановлять слідчим шляхом.

Додамо, що за посягання на життя працівника поліції передбачене покарання - від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі патрульного, внаслідок чого загинув чоловік.

Попередньо, поліція намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксувала порушення правил дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку під час якої патрульний вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Патрульного затримали після інциденту.

Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського.

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Дніпропетровська область стрельба в Днепре
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