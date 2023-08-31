Сопротивляться бесполезно. 5 громких случаев, когда "копы" стреляли в водителей

Вождение "под кайфом"

В Киеве ночью 7 февраля 2016 года патрульная полиция пыталась остановить компанию юных "мажоров" на BMW. Преследование нарушителей, ехавших на большой скорости по столице, длилось более 30 минут.

Полицейские неоднократно предупреждали их по громкоговорителю об открытии огня, после чего обстреляли автомобиль.

В результате обстрела было пробито колесо машины, а один из нарушителей - 17-летний Михаил Медведев - получил смертельное ранение. Троих других молодых людей, в том числе 24-летнего водителя BMW Ростислава Храпачевского с признаками наркотического опьянения, задержали.

Патрульного Сергея Олейника арестовали за превышение полномочий и умышленное убийство на два месяца, однако впоследствии Апелляционный суд столицы отпустил его под домашний арест.

Погоня за пьяной компанией

В ночь на 13 февраля 2020 года в Харькове в полицию поступило сообщение о том, что трое мужчин распивают алкоголь и намерены ехать дальше на автомобиле Subaru Forester.

Водитель машины, увидев патрульных, попытался скрыться, совершил наезд на "копа" и не реагировал на требование остановиться. Началась погоня.

Во время преследования патрульным экипажем (в составе командира роты и двух инспекторов патрульной полиции) служебный автомобиль застрял в поле возле села Хролы.

С целью остановки нарушителей старший лейтенант полиции произвел три выстрела по Subaru, однако машина скрылась с места происшествия.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля доставил в больницу Харькова пассажира, получившего несколько огнестрельных ранений.

Командир роты управления патрульной полиции задержали и объявили ему подозрение в превышении служебных полномочий...

Убийство патрульной

3 октября 2020 года экипаж патрульных выехал на вызов о развращении несовершеннолетних возле одной из школ Черновцов.

Извращенец, которого хотели задержать "копы", имел при себе оружие. Он открыл огонь, смертельно ранил 22-летнюю патрульную Таисию Татарин и скрылся.

В течение нескольких дней стрелка разыскивали и усиленно патрулировали школы города.

Через два дня 53-летнего злоумышленника выследили через камеры наблюдения и дошли до дома, где он жил. Во время задержания он снова открыл огонь, поэтому полицейские применили оружие в ответ. Мужчина был ранен. Но при оказании медицинской помощи теми же патрульными преступник скончался.

Таисия Татарин (фото: Патрульная полиция Черновицкой области)

Бегство с места ДТП

В Днепре 2 января 2023 года полиция со стрельбой задерживала автомобиль Citroen, за рулем которого находилась женщина, а в салоне - мальчик в возрасте около двух лет.

Тогда все началось в центре города, где водитель попала в ДТП с несколькими машинами. Она вела себя неадекватно и не реагировала на требование остановиться. Машина двигалась по трассе на большой скорости, после чего съехала на пешеходную зону и чуть не сбила людей.

Чтобы убежать от полицейских, женщина протаранила их авто и заехала на территорию Храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Для задержания нарушительницы полиции пришлось открыть огонь по колесам на территории храма.

На месте происшествия находилось около семи патрульных автомобилей и скорая. Женщину остановили и задержали. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

Нарушение комендантского часа

7 августа 2023 года в том же Днепре сотрудники полиции остановили автомобиль BMW за нарушение комендантского часа. В салоне находились три человека - две девушки и владелец машины.

Во время проверки документов водитель устроил конфликт с сотрудниками полиции, вел себя дерзко и угрожал "копу" расправой.

После этого он ударил в лицо одного из полицейских и пытался скрыться.

Конфликт заметил дежуривший поблизости нацгвардеец. Чтобы обезвредить злоумышленника, он предупредил о применении оружия - дважды выстрелил в воздух из автомата Калашникова. Беглец не реагировал. Тогда военный выстрелил в преступника и задержал его.

Владельца BMW госпитализировали с огнестрельным сквозным ранением левого бедра и закрытой черепно-мозговой травмой.

Что говорит законодательство

Право на применение оружия

Согласно статье 46 закона Украины "О Национальной полиции", правоохранитель уполномочен на:

хранение огнестрельного оружия

ношение огнестрельного оружия

применение и использование (при условии, что он прошел соответствующую специальную подготовку)

Отмечается, что применение огнестрельного оружия является наиболее суровой мерой принуждения в исключительных случаях:

для отражения нападения на полицейского или членов его семьи, в случае угрозы их жизни или здоровью

для защиты лиц от нападения, которое угрожает их жизни или здоровью

для освобождения заложников или лиц, незаконно лишенных свободы

для отражения нападения на охраняемые объекты, конвои, жилые и нежилые помещения, а также освобождение таких объектов в случае их захвата

для задержания лица, которое застали во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающегося сбежать

для задержания лица, которое оказывает вооруженное сопротивление, пытается сбежать из-под стражи, а также вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни и здоровью людей и полицейского

для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского

для принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна, если есть обоснованные основания полагать, что оно используется для совершения правонарушения или представляет угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского путем повреждения или уничтожения беспилотного воздушного судна и/или составных частей беспилотной авиационной системы

Уточняется, что полицейский уполномочен применять огнестрельное оружие только после предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий и намерении использования меры принуждения, определенной настоящей статьей.

Применение оружия без предупреждения

Применение правоохранителем огнестрельного оружия без предупреждения допускается:

при попытке лица, задерживаемого полицейским с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию

в случае вооруженного нападения, а также в случае внезапного нападения с применением боевой техники, транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей

если лицо, задержанное или арестованное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, бежит с применением транспортного средства

если лицо оказывает вооруженное сопротивление

для пресечения попытки завладеть огнестрельным оружием

Отмечается, что полицейский уполномочен применять огнестрельное оружие только с целью причинения лицу ущерба, необходимого и достаточного в такой обстановке, для немедленного предотвращения или прекращения вооруженного нападения.

Кроме того, "коп" уполномочен применять огнестрельное оружие в случае вооруженного нападения, если предотвращение или прекращение соответствующего нападения невозможно достичь другими средствами.