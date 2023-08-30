Стрілянина в Дніпрі. Що сталося і чому поліція застосувала зброю

В Дніпрі патрульні застосували табельну зброю під час конфлікту, який виник в ході оформлення порушення ПДР. В результаті інциденту загинув чоловік.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про смертельну подію в Дніпрі.

Що сталося

За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, патрульні зупинили елітний автомобіль у середмісті Дніпра, оскільки водій проігнорував правила дорожнього руху. Під час складання адмінпротоколу жінка, яка сиділа за кермом, не надала поліції документи. У розмову втрутився пасажир, який сидів на передньому сидінні, зав'язалася словесна перепалка. Чоловік у грубій формі спілкувався з патрульними, після чого напав на них.

Чоловік спочатку вдарив в обличчя дівчину-патрульну, а потім накинувся на іншого поліцейського і перекинув через стегно. Після цього знову кинувся в бік дівчини-патрульної та вдарив її. В цей момент її колега тричі вистрілив в нападника з табельної зброї, двічі влучивши в спину. Від отриманих поранень останній помер на місці.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, в крові загиблого виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле, а в сечі - на рівні 2,78. Це приблизно одна випита пляшка горілки.

Хто був за кермом: версії

За версією слідства на момент зупинки автомобіля за кермом перебувала жінка. Але, як розповіло джерело РБК-Україна в правоохоронних органах, у момент порушення ПДР за кермом перебував чоловік, який їхав з коханкою та двома дітьми.

Після того, як патрульні помітили порушення ПДР, вони вирушили за автомобілем, намагаючись його зупинити. Вже після зупинки за кермом автомобіля була жінка.

Поліція показала відео з боді-камер

Сьогодні ввечері правоохоронці показали відео з нагрудної камери дівчини-патрульної. На записах також були кадри з вуличної камери, на якій було видно, що за кермом спочатку дійсно перебував чоловік, а жінка, яка після зупинки сиділа на місці водія, була на місці пасажира.

Також на відео з бодікамер можна побачити, що чоловік поводився неадекватно та грубив поліцейським. Правоохоронці попросили у жінки документи, після чого з автомобіля вийшов чоловік, сказав, щоб вона закрила машину, відчинила вікно, а також запитав причину зупинки.

Коли почалася перепалка, він почав хвалитися грамотою від волонтерів і сказав, що викличе адвокатів і поліцейських звільнять. Потім чоловік сів на пасажирське сидіння і скомандував жінці їхати геть. В цей момент патрульні спробували затримати жінку та витягти її з авто. Почалася бійка, яка переросла в стрілянину.

ДБР порушило справу

У коментарі РБК-Україна прес-секретар теруправління ДБР Полтави Олександр Білка повідомив, що працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, розпочали розслідування інциденту у Дніпрі. Попередньо, за їх даними, патрульному довелося застосувати табельну зброю.

Наразі правоохоронцю повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень. Його затримали.

За даними РБК-Україна, затриманий патрульний перебуває СІЗО і протягом трьох діб йому мають обрати запобіжний захід.

Реакція МВС

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на інцидент у Дніпрі та заявив, що аналізувати події необхідно на "холодну голову". Міністр наголосив, що слідство щодо стрілянини наразі триває й саме воно пізніше дасть відповіді на основні запитання, але додав, що ця ситуація стала серйозним прецедентом.

"Ця ситуація - серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи", - додав він.

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