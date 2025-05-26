Чому потрібно засинати в шкарпетках: секрет якісного сну, про який ви не знали
Температура в кімнаті - не просто питання комфорту, а одна з ключових умов якісного сну.
Як вона впливає на засинання, чому важливо провітрювати спальню та навіщо спати в шкарпетках, розповіла сомнологиня Дар'я Пилипенко в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).
Ідеальні умови для засинання
"Оптимальна температура в приміщенні для сну - приблизно 18,3 градуса. Загалом у межах 18-20 градусів людині комфортно засинати", - зазначає експертка.
За її словами, під час засинання важливо, щоб температура тіла між верхніми й нижніми кінцівками вирівнювалася. Саме тому людям з холодними ногами складніше заснути.
"Чутливі люди завжди відчувають, коли холодні ноги та некомфортно заснути. Тобто, ми розуміємо на такому рівні, скажімо, регуляторному, як собі допомогти", - пояснює Пилипенко.
Як пов'язана температура і мелатонін
Мелатонін - головний "посланець ночі" в нашому організмі - починає активно вироблятися лише в темряві. Але він не тільки регулює цикл сну, а й знижує температуру тіла, допомагаючи налаштувати організм на відпочинок.
Тому важливо не лише приглушити світло ввечері, а й знизити температуру повітря в кімнаті. Провітрювання, кондиціонер - усе це сприяє засинанню.
Теплий душ - спосіб швидше заснути
Ще один простий метод - прийняти теплий душ перед сном. Завдяки цьому організм через шкіру починає віддавати тепло, а внутрішня температура знижується. Це допомагає мозку отримати сигнал: час спати.
"У нас починається тепловіддача через шкірні покриви, і таким чином внутрішня температура тіла знижується", - підсумовує Пилипенко.
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