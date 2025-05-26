Почему нужно засыпать в носках: секрет качественного сна, о котором вы не знали

Температура в комнате - не просто вопрос комфорта, а одно из ключевых условий качественного сна.

Как она влияет на засыпание, почему важно проветривать спальню и зачем спать в носках, рассказала сомнолог Дарья Пилипенко в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Идеальные условия для засыпания

"Оптимальная температура в помещении для сна - примерно 18,3 градуса. В целом в пределах 18-20 градусов человеку комфортно засыпать", - отмечает эксперт.

По ее словам, во время засыпания важно, чтобы температура тела между верхними и нижними конечностями выравнивалась. Именно поэтому людям с холодными ногами сложнее заснуть.

"Чувствительные люди всегда чувствуют, когда холодные ноги и некомфортно заснуть. То есть, мы понимаем на таком уровне, скажем, регуляторном, как себе помочь", - объясняет Пилипенко.

Как связана температура и мелатонин

Мелатонин - главный "посланник ночи" в нашем организме - начинает активно вырабатываться лишь в темноте. Но он не только регулирует цикл сна, но и снижает температуру тела, помогая настроить организм на отдых.

Поэтому важно не только приглушить свет вечером, но и снизить температуру воздуха в комнате. Проветривание, кондиционер - все это способствует засыпанию.

Теплый душ - способ быстрее заснуть

Еще один простой метод - принять теплый душ перед сном. Благодаря этому организм через кожу начинает отдавать тепло, а внутренняя температура снижается. Это помогает мозгу получить сигнал: пора спать.

"У нас начинается теплоотдача через кожные покровы, и таким образом внутренняя температура тела снижается", - заключает Пилипенко.