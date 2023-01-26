Почему нужно иметь в доме увлажнитель воздуха: врач объяснил
Увлажнители воздуха появились на украинском техническом рынке недавно, однако уже успели закрепиться как незаменимые приборы. Особенно их советуют ставить в помещение, где находятся дети, беременные и люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей.
Зачем действительно иметь увлажнитель воздуха, провизор Ольга Миллер рассказала на своей странице в Instagram.
Что такое увлажнители воздуха
Увлажнители - это специальные климатические приборы, с помощью которых можно повысить относительную влажность воздуха в помещении.
Для здоровья человека характеристики влажности обязаны быть более 40-60%. В период отопительного сезона и летом в регионах с жарким сухим микроклиматом относительная влажность воздуха составляет 15-35%. Это в два раза меньше нормы.
Польза увлажнителей:
- улучшают качество воздуха
- нейтрализуют пыль и аллергены
- препятствуют размножению вирусов и бактерий
- убирают неприятные запахи
- эффективно борются с простудными болезнями
- продлевают жизнь деревянных изделий на дому
Увлажнители воздуха лучше размещать в спальне или гостиной (фото: Freepik)
Какую модель лучше выбрать
Сейчас их существует несколько видов и выбрать можно на любые нужды, кошелек и жилье.
Ультразвуковые увлажнители. Вода внутри устройства расщепляется до состояния влажного облака, увлажняя воздух эффективно. Они не потребляют много электроэнергии и не шумят.
Однако в таких увлажнителях необходимо периодически заменять фильтр или сразу использовать дистиллированную воду. Цена колеблется от 1800 до 2300 гривен.
Паровые увлажнители воздуха. Вода с помощью нагревательного элемента превращается в стерильный пар и поднимается в воздух. Такой прибор повышает влажность уровня мягкого тропического климата.
Недостатками являются высокое энергопотребление и возможность ожога паром. Кроме того, от паровых увлажнителей на предметах рядом образуется осадок. Стоимость такого увлажнителя остается в пределах 2000 гривен.
Увлажнители с системой холодного испарения. Эксперты называют его лучшей технологией увлажнения.
Они бесшумны, безопасны и создают наиболее физиологическую влажность. А еще фильтры можно мыть обыкновенной водой. Однако среди недостатков сравнительно более высокая цена: от 1900 до 4000 гривен.
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