Почему умер Александр Чечун из "Ліги сміху": жена военного раскрыла детали

Сегодня стало известно, что комик из "Ліги сміху" Александр Чечун умер . Его супруга Ольга Гриценюк раскрыла причину смерти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее страницу в Instagram .

Она вышла в Stories и опубликовала фото своего мужа в военной форме. Как известно, Чечун с первых дней полномасштабного вторжения РФ взял в руки оружие и присоединился к ВСУ.

Как оказалось, причиной смерти стало ранение, полученное почти год назад во время выполнения боевого задания.

"Вижу все сообщения. Саши не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения, полученного во время исполнения боевого задания. Мы почти год боролись за его жизнь. Но, к сожалению", - отметила Ольга.

О времени и месте прощания супруга Александра Чечуна сообщит дополнительно.



Почему умер Александр Чечун из "Ліги сміху" (скриншот)

Александр Чечун умер - в сети волна скорби

Тем временем в сети многие украинские знаменитости также успели отреагировать на смерть актера и воина.

Так, телеведущая Маша Ефросинина выразила свои соболезнования в Stories.



Маша Ефросинина выразила соболезнования (скриншот)

Присоединился к соболезнованиям и украинский юморист, звезда "Квартала 95" Игорь Ласточкин, который сейчас также служит в ВСУ. Именно он в 2017 году вел проект "Рассмеши комика", где участвовал Александр Чечун.



Игорь Ласточкин и Александр Чечун в 2017 году (скриншот)

"Слава герою. Искренние соболезнования семье и близким", - написал он.



Игорь Ласточкин выразил свои соболезнования (скриншот)

Ранее соболезнования выразил и Юрий Ткач, который был тренером команды "Стадіон Діброва" в проекте "Ліга сміху", где участвовал Чечун.

Что известно про Александра Чечуна

Актер и комик принимал участие в разных проектах на телевидении. На "Рассмеши комика" он, к сожалению, проиграл. Затем выступал в команде "Стадіон Діброва" в рамках проекта "Ліга сміху".

После начала полномасштабной войны РФ Александр Чечун сразу же присоединился к ВСУ. На фронте Чечун имел позывной "Маркиян".