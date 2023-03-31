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Чому після їди так хочеться спати? Названо три причини

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П'ятниця 31 березня 2023 08:58
Чому після їди так хочеться спати? Названо три причини Фото: Чому після їди хочеться спати (freepik/com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто людям після ситної їжі хочеться спати. У такому стані ми боремося зі сном. Але чому ми стаємо сонними після трапези?

На це питання дала відповідь експерт із харчування Наталія Мазурик у Telegram.

Чому після їди хочеться спати?

Річ у тому, що після вживання їжі збільшується приплив крові до шлунка та кишечника. Відповідно приплив крові до мозку – зменшується і він починає отримувати менше кисню. Ця причина, про яку повідомляють вчені.

Але є ще кілька.

Друга причина, це те, що їжа викликає вироблення серотоніну – гормону задоволення. А цей гормон викликає ще й сонливість та відчуття спокою.

Вироблення серотоніну викликає їжа, багата на вуглеводи, а білкова їжа, у складі якої триптофан, допомагає серотоніну синтезуватися.

Також їжа викликає стрибок цукру в крові, який зменшує активність нейропептиду орексину, що контролює енергетичний баланс та відповідає за відчуття бадьорості. Пам'ятайте, найбільші стрибки цукру спричиняють вуглеводи!

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