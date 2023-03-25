Ці 5 кроків дозволять вам безболісно прокидатися раніше після переведення годинника

В ніч на 26 березня в Україні переводять годинники "на годину вперед", як заведено казати у народі. Це означає, що нам доведеться перелаштовуватись на новий лад. Втім є кілька простих кроків, які допоможуть вам прокидатися зранку без зайвих мук.

Більше освітлення вранці

Подбайте, аби вранці було достатньо освітлення у спальні. Це допоможе прокинутися. Варто розсувати жалюзі чи штори, як тільки продзвенів будильник.

Завдяки світлу наш внутрішній годинник знатиме, що пора братися до справ.

Поставте будильник якомога далі від ліжка

Якщо будильник буде у вас під руками, є великий ризик, що ви просто вимкнете його і знову заснете. Тому, аби уникнути такого казусу, варто ставити пристрій якомога далі від ліжка. Це змусить вас встати, а додатковий рух сприятиме тому, що сон вас покине.

Налагодьте режим сну

Медики довели, що для гарного самопочуття важливо дотримуватись режиму сну. При цьому важливо саме лягати спати в один і той же час. Дорослим достатньо 7-8 годин для нічого відпочинку.

Щоб сон був якісним, у приміщенні має бути темрява. Не варто залишати на ніч ввімкнену лампу, гірлянди тощо. Адже гормон сну - мелатонін - виробляється при цілковитій темряві. Коли вдасться налагодити свій режим сну, то вранці прокидатиметесь без зайвих мук.

Не переїдайте на ніч

Не варто ситно вечеряти й одразу лягати спати. Так важко буде розслабитися й відповідно організм витратить багато часу на те, аби заснути.

Також повний шлунок в положенні лежачи тисне на діафрагму, а це заважає диханню і ускладнює роботу серця. Це все не сприятиме здоровому сну.

Найкраще вечеряти за 3 години до вечірнього сну, їжте легку їжу, намагайтеся не переїдати. Тоді сон буде спокійним і здоровим, а вранці зможете прокинутись без проблем.

Приберіть ґаджети зі спальні

Блакитне світіння смартфонів і планшетів перешкоджає секреції гормону мелатоніну, який необхідний для міцного сну. Тому не варто перед сном читати щось із ґаджетів.

Спробуйте протягом тижня не сидіти в соцмережах, не грати в ігри і не дивитись фільми за годину-півтори до сну, а тоді простежте наскільки покращився ваш нічний відпочинок.