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Почему после еды так хочется спать? Названы три причины

Новина українською →
Пятница 31 марта 2023 08:58
Почему после еды так хочется спать? Названы три причины Фото: Почему после еды хочется спать (freepik/com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто людям после сытного приема пищи хочется спать. В таком состоянии мы боремся со сном. Но почему мы становимся сонными после трапезы?

На этот вопрос дала ответ эксперт по питанию Наталия Мазурик в Telegram.

Почему после еды хочется спать?

Дело в том, что после принятия пищи увеличивается приток крови к желудку и кишечнику. Соответственно приток крови к мозгу - уменьшается и он начинает получать меньше кислорода. Эта причина, о которой сообщают ученые.

Но есть еще несколько.

Вторая причина, это то, что еда вызывает выработку серотонина - гормона удовольствия. А этот гормон вызывает еще и сонливость и ощущение покоя.

Выработку серотонина вызывает еда, богатая углеводами, а белковая еда, в составе которой триптофан, помогает серотонину синтезироваться.

Также еда вызывает скачек сахара в крови, который уменьшает активность нейропептида орексина, контролирующего энергетический баланс и отвечает за ощущение бодрости. Помните, наибольшие скачки сахара вызывают углеводы!

Ранее мы писали, сколько времени человек может жить без сна и как это влияет на организм.

Раньше мы рассказывали о том, какие простые шаги помогут просыпаться раньше утром.

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