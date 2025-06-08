Чому після новин болить тіло і важко зосередитися: пояснення, яке вас здивує

Ваш мозок обробляє всю інформацію, яка є в його полі зору. Навіть якщо здається, що ви лише прогортали заголовки - кожен з них залишає слід. Як на нас впливає щоденне споживання новин і чому ми навіть не помічаємо, як шкодимо собі?

Чому варто дозувати новини і як перенавантаження впливає на наше життя, розповіла для РБК-Україна психологиня платформи Beetobee та психоедукаторка Анастасія Бикова.

Чому велика кількість новин нас виснажує?

Тривала обробка загрозливої інформації запускає стресову відповідь - вивільнюється кортизол, м’язи напружуються, концентрація знижується.

Якщо новин багато, і це відбувається щодня - тіло не встигає "вийти зі стану тривоги", навіть якщо об’єктивно вам зараз нічого не загрожує.

Це, крім того, що ми й так знаходимося в напруженому стані з фоновою тривогою і відчуваємо це фізично. Тобто замість того щоб дати собі час відновитися в моменті де умовно безпечно - ми відкриваємо новини й мозок далі запускає стресову відповідь. Так виникає перевантаження, схоже на інформаційне вигорання.

Як воно може виглядати:

важко зосередитися на роботі чи звичних справах, постійно хочеться перевірити що в новинах

почуття виснаження, хоча ви "просто читали новини, не працювали", відчуття апатії "я нічого не можу змінити, все погано", проблеми зі сном внаслідок обдумування новин

відчуття провини, що "живу звичайне життя, коли там таке відбувається"

відчуття провини "я не слідкую за новинами - я не в контексті"

"Ці реакції є сигналом нервової системи, що вона перевантажена. Їй потрібен не ще один факт, а відпочинок. Ми звикли думати про відпочинок як про сон чи прогулянку. Але в умовах війни нам потрібен і інформаційний відпочинок. Це не втеча і не заперечення реальності, це допомога нервовій системі, щоб мати сили на життя. Інформаційний відпочинок - це пауза, щоб дати собі можливість відчути себе в теперішньому моменті, а не постійно тримати увагу в тривожному майбутньому", - пояснює психологиня.

Як ми можемо знизити негативний вплив

Варто обмежити кількість джерел з новинами, наприклад обрати 2-3 перевірених джерела, яким довіряєте, а в решті вимкнути сповіщення.

Часто різні телеграм-канали пишуть одне й те саме, але різною мовою, й ми кілька разів читаємо ту ж новину з різним рівнем емоційності, не помічаючи як летить час.

Встановити "вікна" для читання новин. Це якраз про те, щоб і "дозувати" і не винити себе "я не слідкую за новинами, я не в контексті". Тим паче коли читання новин об’єктивно є важливим. Тому можна виділити о котрій саме читати новини, пару раз на день, або ті новини що назбиралися за залишок дня - не читати прямо перед сном.

Звертати увагу на назви та тексти, бо якщо заголовок написано у стилі "ви не повірите, що сталося" - це клікбейт, покликаний зловити увагу, а не допомогти вам.

Також якщо вказано "чутливий контекст", а ви чутлива людина, або не в стані зараз сприймати такий контент - прогорніть. Ви вже знаєте що сталося, не треба себе добивати.

Помічати реакцію тіла - зупинитися на хвилину після читання, послідкувати:

Як почувається ваше тіло?

Можливо опустити плечі?

Чи є напруження в грудях?

"Це знаки, що ви перевантажилися і тоді добре в цей момент зробити паузу, пройтись, випити води, перемкнутися на іншу справу де ваші думки будуть спрямовані на більш спокійний тон", - радить експертка.

Пам'ятати про інформаційну війну, бо частина новин спеціально створена, щоб сіяти паніку, деморалізувати, викликати відчай, тому критичне мислення - наше все.

"Наш організм хоч і постійно напоготові реагувати, та паралельно й адаптується. Це не про те, що "добре звикати до поганого", а про те, що ми маємо всередині систему, яка вже нас рятує - вона гнучка, жива, здатна витримувати більше, ніж здається. І саме тому так важливо підтримати її, знизити навантаження там, де можемо. Один з найбільш реальних способів це дозування новин. І пам’ятайте це не втеча, це турбота", - підкреслює Анастасія Бикова.